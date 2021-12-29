Славянский гороскоп 2022: какой ваш знак-тотем, и что принесет год Златорогого Тура

Славянский тотемный гороскоп менее известен, чем схожий с ним восточный, но не менее интересен. В системе предсказаний наших предков у людей, рожденных в определенные годы, есть свое тотемное животное. А 2022-й год станет эпохой "царствования" Златорогого Тура.

Какой вы знак по году рождения

Всего в славянском календаре 16 знаков, которые с такой же периодичностью сменяют друг друга:

Темный Сох (Лось) - 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 Жалящий Шершень - 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 Притаившийся Лют (Волк) - 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 Огненная Векша (Белка) - 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011 Жемчужная Щука - 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 Бородатая Жаба - 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013 Дикий Вепрь - 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 Белый Филин - 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015 Шипящий Уж - 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 Крадущийся Лис - 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 Свернувшийся Еж - 938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 Парящий Орел - 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019 Прядущий Мизгирь (Паук) - 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 Кричащий Петух - 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021 Златорогий Тур - 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022 Огнегривый Конь - 1943, 1959, 1975, 1991, 2007

Общая характеристика Златорогого Тура

Тур имеет нрав спокойный и добродушный, однако его лучше не злить. А раздразнить его может, например лень - трудолюбивое животное не любит бездельников. Также покровитель года ненавидит ложь и изворотливость. Златорогий Тур крепко стоит на земле и ориентирован на традиционные семейные ценности.

Таким образом, трудолюбие, упорство в достижении целей, традиционность, плодородие, надежность, терпеливость и смелость - качества, которые помогут добиться успехов в 2022-м году.

Успех ждет тех, кто привык много и упорно трудиться - их усилия непременно будут вознаграждены. А вот к тем, кто полагается на удачу и отлынивает от работы, Тур будет беспощаден.

Что ждет каждый знак в новом году

Златорогий Тур

Туры склонны самоотверженно заботиться о близких, забывая о себе. Но в свой тотемный год вам предоставиться возможность немного расслабиться и позаботиться о себе, о своем здоровье. Родные и близкие отнесутся к этому с пониманием.

Огнегривый Конь

Поскольку Кони близки по качествам Турам, их будет ждать успех и удача во во многих начинаниях. Главное, не упускать возможности, которых в наступающем году будет немало.

Темный Сох (Лось)

Люди, рожденные в эти годы, обычно отличаются уверенностью в себе и смелостью. Год сложится для них удачно. Важно, не полагаться целиком на изменчивую Фортуну, а упорно добиваться своих целей.

Жалящий Шершень

Ваша целеустремленность поражает, как и способность преодолевать немыслимые препятствия. Гороскоп обещает людям, рожденным под этим знаком, покой и благоденствие, но только при одном условии - если они не будут творить зло и вмешиваться в чужие жизни.

Притаившийся Лют (Волк)

Волки из тех, кому нужно сильно потрудиться для достижения цели, так что с покровителем года у вас полное взаимопонимание. Год будет сложным, интересным и запоминающимся. В конце Волки получат заслуженную награду.

Огненная Векша (Белка)

Вас ждет спокойный год подведения итогов. Уходящий год стал для вас временем крупных и счастливых перемен, а сейчас пришло время позаботиться о сохранении своих приобретений.

Жемчужная Щука

Спокойные Щуки могли чувствовать себя дискомфортно в уходящем году. Зато теперь гороскоп вам обещает счастливую и благополучную жизнь. Конечно, ради этого придется потрудиться, но усилия Щук будут щедро вознаграждены.

Бородатая Жаба

Жабам стоит заручиться поддержкой близких. Гороскоп тотемных животных предвещает вам интересные и увлекательные приключения. Все закончится хорошо, даже лучше, чем ожидалось, хотя поволноваться таки придется.

Дикий Вепрь

Вы будете чувствовать себя настоящими победителями. Только осторожно - есть риск столкнуться с завистниками. Постарайтесь не злить Златорогого Тура излишней заносчивостью. Строгий, но справедливый Тур оценит такое поведение.

Белый Филин

В уходящем году многие Филины чувствовали себя не в своей тарелки и были подавлены. Зато теперь настало ваше время! 2022 год благоприятствует самым разным инициативам.

Шипящий Уж

Ужей ждет спокойный год. Впрочем, какой год по славянскому календарю ни возьми, вы всегда умудряетесь жить достаточно спокойно - вероятно, благодаря врожденной осторожности. В личной жизни возможны не очень приятные сюрпризы, но вы справитесь.

Крадущийся Лис

Лисам в году Златорого Тура придется на время забыть о привычном стиле жизни и взяться за работу по-настоящему. Такой подвиг покровитель 2022 года обязательно оценит!

Свернувшийся Еж

Для Ежей год принесет счастливые перемены в личной жизни. Да, карьерных высот в этот период вряд ли удастся достичь, зато дома все будет замечательно. Поскольку Златорогий Тур - символ плодородия, возможно прибавление в семействе.

Парящий Орел

Орлам славянский гороскоп обещает власть и в то же время горечь разочарований. Избежать второго можно, если разумно обходиться с первым: не злоупотреблять своей властью, сохранять трезвый взгляд на вещи, стараться помогать ближним.

Прядущий Мизгирь (Паук)

Пауки захотят посвятить год Златорого Тура личной жизни. Тотемный календарь обещает им любовные и семейные отношения, а кое-кто обязательно найдет верных друзей.

Кричащий Петух

Петухам бездельничать не стоит, но лучше отдать предпочтение рутинным делам, а не новым инициативам. Славянский календарь рекомендует вам меньше торопиться и не принимать необдуманных решений.