В Сенате хотят принять санкции против России без изменений, предложенных Трампом
Двухпартийная группа американских сенаторов требует как можно быстрее проголосовать за санкционный законопроект против России, над которым более двух лет работал покойный сенатор Линдси Грэм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию сенаторов.
Почему не хотят просматривать документ
По словам сенаторов, законопроект уже согласован с Белым домом, имеет широкую двухпартийную поддержку и, по их мнению, не требует никаких изменений.
Документ стал результатом почти двухлетних переговоров и содержит сложные технические механизмы санкций - именно поэтому законодатели считают нецелесообразным открывать его для новых поправок.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал такую позицию.
"Мы давно поддерживаем законопроект о санкциях против России, и подавляющее большинство республиканцев это делает... Сенат и Белый дом разработали формулу, которая, по их мнению, сработает, и мы рады ее проработать", - заявил он.
Почему не хотят добавлять пункты об Иране
Так сенаторы ответили на слова Трампа, ранее предлагавшего добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой "Хезболла". Соавтор документа демократ Ричард Блюменталь настаивает, что президент уже поддержал именно эту редакцию.
"Президент одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед именно с ним, а не открывать его для других потенциальных целей. Если администрация хочет предложить отдельные законодательные инициативы по Ирану или "Хезболлу", Конгресс может рассмотреть их отдельно", - заявил он.
По словам сенатора, документ призван стать ответом на российские атаки против гражданского населения Украины, а любая задержка будет означать новые жертвы.
Когда могут принять законопроект
Сенаторы рассчитывают успеть с голосованием еще до августовского перерыва в работе Конгресса. По их словам, лидер республиканского большинства Джон Тун готов поставить документ на голосование, как только подтвердится наличие нужного количества голосов, а, по мнению авторов, эта поддержка уже есть.
Что предполагает документ
Законопроект вводит жесткие санкции против России, ее компаний, олигархов и посредников, а также вторичные санкции и пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.
По сравнению с первой редакцией, которая допускала пошлины в более чем 60 странах, сфера применения документа значительно сузилась, теперь он касается только пяти основных импортеров нефти и пяти импортеров природного газа, часть из которых повторяется. Также документ предусматривает более узкие механизмы изъятий из санкций и расширяет полномочия торгового представителя США по определению конкретных тарифных ставок.
Отдельно авторы впервые включили раздел против так называемого "теневого флота" России - сети танкеров, которыми Москва обходит международные санкции для экспорта нефти. По словам Блюменталя, новая редакция содержит действенные инструменты для ограничения деятельности этого флота, что должно усложнить России получение доходов от продажи энергоносителей.