Квітковий гороскоп 2022: яке ви рослина і що зміниться для вас новому році

Квітковий гороскоп на 2022 рік розповість, що може змінитися в житті кожного з 36 знаків цієї системи передбачень. Заснована вона на стародавній культурі кельтів, які жили в гармонії з природою, і зверталися до неї в складних і спірних ситуаціях.

Тирлич жовтий (1-10 січня)

У наступаючий час квітковим представникам належить багато працювати, в тому числі і над самим собою.

Людей, народжених в цей час відрізняє відкритий і доброзичливий характер. Це справжні альтруїсти, будь-яка дія яких продиктовано не особистими вигодами, а бажанням надати допомогу близькій людині.

Чортополох (11-20 січня)

Цьому знаку попереду світить велика кількість пригод і знайомств, тому частіше виходьте в люди.

Людина-Чортополох - скромний, тому вважає за краще триматися непримітно. Таких людей відрізняє уважність, доброта, чуйність і легка вдача, тому вони завжди оточені друзями.

Безсмертник (21-31 січня)

Квітковий гороскоп пророкує знаку великі досягнення в кар'єрі, роботі і фінансовий успіх.

Представників знака тотема відрізняє вишуканість, тактовність і природний шарм. Такі люди люблять все красиве і витончене, тому вони завжди одягнені за останнім словом моди, обізнані в області музики і кіно.

Омела (1-10 лютого)

Для вас настає час виконання бажань, можна втілювати в реальне життя всі свої заповітні ідеї.

Люди, народжені під заступництвом Омели, відрізняються харизмою і чарівністю. Вони ніколи не залишаються на самоті, так як завжди вміють зачарувати вподобану людину.

Красавка (11-20 лютого)

Наступний рік - час праці і плідних зусиль. Все окупиться сповна, якщо не перестати працювати і домагатися завжди тільки більшого.

Красавка - складна і суперечлива особистість, з якою не кожному вдається знайти спільну мову. Представники даного знака відрізняються загадковістю, містичністю і відлюдним характером.

Мімоза (21-28/29 лютого)

Нейтральний час, ніяких змін не передбачається. Рік необхідно прожити в спокої і не позбавляти себе радості.

Представники даного знака сприйнятливі до змін в житті, відмінно підлаштовуються під обставини і інтуїтивно відчувають навколишній світ. Люди-Мімози відрізняються гострим інтелектом і швидкою реакцією, а в стресових ситуаціях проявляють справжні чудеса героїзму.

Мак (1-10 березня)

Час буде наповнений знайомствами і спілкуванням, цілком можливо, Мак вийде заміж або благополучно одружиться.

Ці особистості відрізняються загадковістю і непередбачуваністю. Оточуючі не здатні відгадати приховані мотиви вчинків Маку, тому його часто вважають не надто адекватною особистістю.

Лілія (11-20 березня)

Знаку не можна перестаратися, важливо знаходити моменти для позитивного відпочинку. Не завадить подбати про зовнішність.

Особистості, народжені під знаком Лілії, є самими самовпевненими представниками гороскопу квітів. Це царствені і зарозумілі особи, які прекрасно знають, чого хочуть від життя.

Наперстянка (21-31 березня)

Рік пророкує колосальні зміни, які можуть стосуватися будь-яких сфер життя.

Люди-Наперстянки відрізняються цікавістю, тверезістю суджень і філософським підходом до життя. Це переконані прагматики, які не сприймають порожніх мрій.

Магнолія (1-10 квітня)

Період хороший для професійного зростання, але потрібно боятися витівок недоброзичливців і таємних недругів.

Люди-Магнолії завжди націлені на те, щоб займати перші позиції в суспільному житті і професійній сфері. Захоплені погляди оточуючих є для них наркотиком, тому Магнолії дуже ласі на лестощі і компліменти.

Гортензія (11-20 квітня)

Все буде залежати від людини, бажання здійсняться, якщо вона сама докладе до цього власні зусилля.

Особистості, народжені під заступництвом Гортензії, на перший погляд здаються екстравертами. Вони комунікабельні, мають широке коло знайомств і вміють підтримати невимушену бесіду навіть з малознайомими людьми.

Жоржина (21-30 квітня)

Удача світить Жоржині. Їй потрібно бути сміливіше і не боятися ризикованих пропозицій. Попереду поповнення в сімействі.

Такі особистості відрізняються суперечливою натурою. Сьогодні вони можуть бути м'якими і милими романтиками, але вже завтра ви побачите перед собою холодного циніка. Все залежить від того, в якому настрої встала сьогодні вранці Жоржина.

Конвалія (1-10 травня)

Гороскоп квітів пророкує вам час змін і рішучих дій. Важливо знайти дружнього партнера і помічника.

Люди-Конвалії - тендітні і ніжні створіння, які протягом усього життя залишаються вразливими дітьми. Вони скромні і невибагливі, завжди тримаються осторонь від шуму і гаму.

Портулак (11-20 травня)

Краще перебувати на самоті, так ризик залишитися обдуреним буде мінімальним.

Особистостей, народжених під заступництвом портулаку, відрізняє непростий характер. Такі люди відрізняються себелюбством і егоїзмом, вони примхливі і вимагають максимальної уваги до своєї персони.

Ромашка (21-31 травня)

Час випробувань і перевірок на міцність. Перед ромашкою постане вибір, а від правильного рішення залежить її подальше життя.

Люди-Ромашки відрізняються доброзичливістю, це відмінні слухачі, які завжди поспівчувають чужій біді. Їм не властива зайва відвертість, так як більше всього на світі вони бояться пліток і пересудів.

Дзвіночок (1-10 червня)

Чудовий момент, щоб поліпшити своє матеріальне благополуччя. Йому потрібно багато працювати і приймати допомогу від усіх близьких.

Дзвіночки відрізняються постійністю і дуже прив'язані до рідної країни, батьків дому і родичів. Вони болісно сприймають будь-які зміни в житті.

Маргаритка (11-21 червня)

Знаку рекомендується вийти в суспільство і забути про минулі обставини. Відкриті серця спрямовані до маргариток.

Люди-Маргаритки скромні і доброзичливі. Вони не люблять зайвої уваги до своєї персони - коло спілкування представників даного знака налічує безліч знайомих, проте справжніх і перевірених друзів у Маргариток небагато.

Тюльпан (22 червня - 1 липня)

Кар'єра буде дуже вдала і благополучна, але витрачати величезні суми грошей зараз не можна.

Люди-Тюльпани велелюбні і легко заводять нові знайомства. Це харизматичні і чарівні особистості, які просто магічним чином впливають на протилежну стать.

Латаття (2-12 липня)

Балаканина Латаття може перешкодити їй самій стати успішніше по життю. Важливо стежити за своєю мовою.

Люди, народжені під заступництвом Латаття, разюче легко адаптуються до мінливого світу. Це гнучкі особистості, які можуть налагодити контакт з ким завгодно.

Фіалка (13-23 липня)

Для вас настане гарний час для відпочинку, відряджень і подорожей. Не можна відмовлятися від спілкування.

Фіалки - це скромні і ненав'язливі особистості, що ніколи не випинають свої численні гідності. Фіалки довго чекають визнання своїх заслуг, що, втім, не надто засмучує представників даного тотема.

Шипшина (24 липня - 2 серпня)

Лідерські якості знака допоможуть домогтися успіху на професійній ниві. В особистому житті - затишшя.

Вам може здатися, що шипшина вперта і абсолютно позбавлена почуттів. Це не так - шипшини самовіддані до альтруїзму, просто вся ніжність і чуйність даного знака спрямована лише на близьких людей.

Соняшник (3-12 серпня)

Не можна зазнаватися і вести себе занадто впевнено. Девіз року - простота і спокій.

Представники даного знака відрізняються завзятістю і йдуть вперед, незважаючи на будь-які перешкоди. Саме впертість допомагає соняшникам досягти успіхів і добре влаштуватися в житті.

Троянда (13-23 серпня)

Троянді належить ризикнути, але ризик буде обов'язково виправданий і обернеться великою удачею і щастям.

Як справжня королева квітів, Троянда звикла вважати, що Всесвіт обертається навколо її персони. Такі особистості мають виражені лідерські задатки і вимагають від оточуючих беззастережного підпорядкування.

Дельфініум (24 серпня - 2 вересня)

Знаку потрібно багато працювати, щоб отримати бажані результати. Не можна забувати про своє здоров'я, зокрема, про імунітет.

Особистості, які прийшли в наш світ під заступництвом Дельфініума, відрізняються вимогливістю і любов'ю до порядку. Вони не терплять проявів неохайності і завжди оцінюють оточуючих за зовнішнім виглядом.

Гвоздика (3-11 вересня)

Чудовий рік для пошуку чогось нового. Можна змінити долю за допомогою нових товаришів або надійних партнерів.

Представники даного тотема відрізняються гострим почуттям справедливості. Це вірні, чесні і впевнені в собі особистості, які понад усе ставлять сім'ю і традиційні цінності.

Айстра (12-22 вересня)

Щоб отримати бажане, знаку доведеться наполегливо намагатися. Зустріч з родичами допоможе заспокоїти напружені нерви.

Айстри - життєрадісні, харизматичні і чарівні особистості. Вони відрізняються відмінним здоров'ям і величезними запасами життєвої енергії, завжди готові пожартувати і посміятися.

Верес (23 вересня - 3 жовтня)

Вас чекає попереду відмінний рік виконання всіх заповітних бажань. Час позитиву і відпочинку.

Представники даного знака старанно стримують емоційні пориви і обмірковують кожен крок, так як дуже залежні від громадської думки. Верески ретельно стежать за модою, люблять стильно і красиво одягатися і просто тануть від компліментів.

Камелія (4 - 13 жовтня)

Квітковий гороскоп за знаком Зодіаку пропонує розслабитися і жити тими обставинами, які подарує доля.

Люди-Камелії на перший погляд здаються слабкими і невпевненими у власних силах. Однак насправді вони дуже відважні і схильні до авантюр, просто не дуже люблять бути на виду, вважаючи за краще не привертати до себе зайвої уваги.

Бузок (14-23 жовтня)

У наступному році важливо подбати про себе, особисте здоров'я і власну зовнішність.

Ці особистості відрізняються невгамовною енергією, дитячою безпосередністю, цікавістю і невичерпним ентузіазмом. На перший погляд вони можуть здатися дещо інфантильними, проте це не заважає Бузкові при необхідності проявляти завзятість і цілеспрямованість.

Фрезія (24 жовтня - 2 листопада)

Обережність зараз не завадить, в оточенні є людина, яка висуває чорні думки і робить негативні вчинки.

Люди-Фрезії не звикли до поразок. Вони неймовірно наполегливі, так що можуть без докорів сумління піти по головах заради реалізації особистих бажань. Ці особистості - вмілі маніпулятори, які можуть умовити оточуючих на що завгодно.

Орхідея (3-12 листопада)

Сприятливий час для професійних справ. Не потрібно прагнути до підвищених висот, можна отримати велике задоволення і від того, що зараз вже є.

Люди-Орхідеї мають здатність до ясновидіння. Це містики і фаталісти, які бувають вельми забобонними. Здатність на кожному кроці помічати погані прикмети псує життя представникам даного знака.

Півонія (13-22 листопада)

Вас чекає спокійний і врівноважений час, коли буде мінімум потрясінь і турбот.

Півонії - сильні і активні особистості, що відрізняються воістину сибірським здоров'ям і невичерпною життєвою силою. Здається, немає такої справи, з якою би не могла впоратися людина-Півонія.

Гладіолус (23 листопада - 2 грудня)

Вам прийшла пора налаштувати на позитив особисте життя, адже ця сфера життя буде головною в 2022 році.

Гладіолусів багато хто називає улюбленцями долі. Представники даного знака є мало не найуспішнішими серед всіх представників квіткового гороскопу.

Кульбаба (3-12 грудня)

Енергійним і активним знакам доведеться пройти через невеликі життєві труднощі, але успіх їм забезпечений.

Життєрадісні Кульбаби не терплять зимових холодів і осінньої сльоти. Відсутність сонця цілком може загнати їх в депресію, так що при першій же можливості Кульбаби відправляються ближче до моря, щоб погрітися в жарких тропіках і накупатися в теплій воді.

Лотос (13-22 грудня)

Вам наступного року не можна намагатися щось змінити, час для цього ще не підійшов.

Людей-Лотосів відрізняє чистота помислів, щирість слів і благородство натури. Це витривалі, сильні і енергійні особистості. Вони ніколи не пожертвують честю заради досягнення корисливих інтересів і завжди стоять на сторожі справедливості.

Едельвейс (23-31 грудня)

Наповнені почуттями знаки будуть задовольнятися справжнім життям і благополуччям долі.

Це волелюбні, імпульсивні і непослідовні в справах і словах особистості. Люди-едельвейси не переносять рутину, нудьгу і буденність. Їх життя повинно бути схоже на нескінченне свято, на якому одна подія тут же змінюється іншим.