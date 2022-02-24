Ситуація в Харкові прямо зараз: що відбувається в місті

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Про те, що зараз відбувається в Харкові, як тут люди реагують на обстановку в країні, що з транспортом, об'єктами інфраструктури читайте - в текстовому онлайні РБК-Україна.

10:55 Стало відомо з інформації ДСНС, що в Чугуєві виникла пожежа в багатоквартирному будинку в результаті ворожого обстрілу. Загинула дитина.

"24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу", - говориться в повідомленні.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. О 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

10:50 В результаті військового бомбардування країною-агресором мирного українського міста Чугуїв, під час виконання своїх службових обов’язків загинула диспетчер аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківгаз" Світлана Пікало. Про це повідомили у відомстві.

Три працівники газової компанії у стані середньої тяжкості доставлені у лікарню.

10:35 Біля ВПС "Дергачі", Харківська область, розпочався мінометний обстріл, повідомили в Нацполіції.

10:19 За інформацією Генштабу ЗСУ, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

10:08 Радник офісу президента Олексія Арестовича повідомив, що противник на двох напрямках вклинився на відстань до 5 км. Це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

9:27 За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, по передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами Смерч.

Зараз інформація про загиблих і поранених уточнюється.

09:10 УЗ повідомила про зупинці руху поїздів у Харкові.

"З метою безпеки внесено зміни в рух поїздів:

№10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ-Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель-Новоолексіївка слідують ст. Федорівка

№44 Івано - Франківськ-Київ зупинено за ст. Ірша

№112 Київ - Авдіївка зупинено за ст. Покровськ. Потяги до Харкова тимчасово зупинені." - повідомила Укрзалізниця.

09:00 Як повідомляє МВС, наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Техніка РФ пройшла український кордон у Харківській, а також Чернігівській, Сумській, Луганській областях.

06:03 за повідомленням, радника глави МВС Антон Геращенко, Росія завдала ракетних ударів по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Харкові, Києві, Дніпрі.