У Харківській області евакуюють частину населеного пункту через загрозу підриву дамби
Фото: у Печенігах евакуюють населення (facebook.com/rnbou)
Частину жителів селища Печеніги Харківської області евакуюють через можливі вибухи. Зазначається, що ворожі війська планують підірвати дамбу водосховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Печенізької селищної ради.
"Наближаються вибухи! Є загроза підриву дамби Печенізького водосховища. Всім, хто знаходиться в будинках і на вулицях, прилеглих до Сіверського Дінця, терміново евакуюватися на гору, до вулиці Зінченка", - йдеться в повідомленні.
Раніше РБК - Україна повідомляло, що міська влада Умані евакуювала частину міста через обстріли.
Нагадаємо, також російські окупаційні війська обстріляли військові склади в Кривому Розі Дніпропетровської області. Жителів мікрорайону "Макулан" евакуюють через погрози вибуху боєприпасів.