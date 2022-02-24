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У Харківській області евакуюють частину населеного пункту через загрозу підриву дамби

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Харківська область, Четвер 24 лютого 2022 18:24
У Харківській області евакуюють частину населеного пункту через загрозу підриву дамби Фото: у Печенігах евакуюють населення (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Частину жителів селища Печеніги Харківської області евакуюють через можливі вибухи. Зазначається, що ворожі війська планують підірвати дамбу водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Печенізької селищної ради.

"Наближаються вибухи! Є загроза підриву дамби Печенізького водосховища. Всім, хто знаходиться в будинках і на вулицях, прилеглих до Сіверського Дінця, терміново евакуюватися на гору, до вулиці Зінченка", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК - Україна повідомляло, що міська влада Умані евакуювала частину міста через обстріли.

Нагадаємо, також російські окупаційні війська обстріляли військові склади в Кривому Розі Дніпропетровської області. Жителів мікрорайону "Макулан" евакуюють через погрози вибуху боєприпасів.

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