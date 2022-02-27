Контроль над Харковом повністю наш, ворог абсолютно деморалізований, - заява ОДА
В Харкові влада відзвітувала, що станом на 12.45 27 лютого місто повністю контролюється українською стороною. Також з'явилися актуальні дані по районам.
Про це заявив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога", - заявив чиновник.
За його словами, російський ворог - абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ - здаються.
Щодо ситуації в області станом на зараз:
Чугуїв - повністю під контролем українськими військами, розвішені українські прапори на адмінприміщеннях.
Наразі наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському.
Фіксуються окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.
Раніше ми писали, що харків'ян попросили не виходити з домівок через зачистку від ворожих ДРГ.