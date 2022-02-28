Окупанти масовано обсріляли Харків "Градами"

Харків вдень 28 лютого піддався обстрілу "Градами", випущеними російськими окупантами. Повідомляється про загиюблих і поранених.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що є поранені та загиблі.

"Харків щойно масовано обстріляний з Градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах повинен побачити весь світ! Смерть окупантам!" - написав Геращенко в соцмережах.

За його даними, удар по Харкову був нанесений в районі вулиці Дерев'янка.

Прес-центр ЗСУ підтвердив атаку на місто, показавши відповідне відео.

Нижче на фото нерозірваний снаряд на вулиці Клочківська, 197, постраждала жінка, - пише Геращенко.

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Дивіться нижче за посиланнями тут і тут наслідки обстрілів. Відео 18+.