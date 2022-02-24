ЗСУ ведуть важкі бої, на деяких напрямках сили Росії відкинуті, - ОП
Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Радник керівника ОП Михайло Подоляк зробив заяву щодо нападу Росії на Україну. ЗСУ ведуть важкі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг радника керівника ОП.
За його словами, важливо, щоб країна зберегла спокій.
"ЗСУ ведуть важкі бої, але ведуть. На деяких напрямках ЗС РФ відкинуті, хоч і є втрати", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, Росія розпочала вторгнення в Україну з Криму.
Верховний Головнокомандувач ЗСУ та президент України Володимир Зеленський віддав наказ військовим завдавати максимальних втрат противнику.