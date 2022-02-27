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У Харкові йде зачистка від російських ДРГ. Мешканців міста просять залишатися вдома

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Харків, Неділя 27 лютого 2022 12:55
У Харкові йде зачистка від російських ДРГ. Мешканців міста просять залишатися вдома Фото: Українські військові демонструють речі та зброю, захоплені під Харковом (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

В Харкові 27 лютого попередили містян про те, щоб вони залишалися вдома і не переміщалися на авто, адже нині в місті йде зачистка від ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) і частини російських військових, які потрапили до міста.

Про це інформує поліція Харкова

"Харків'яни, не виходьте на вулиці, не переміщуйтеся на автівках, не намагайтеся покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути розцінені як диверсія, і відкритий вогонь на ураження", - говориться в повідомленні.

Людей просять залишатися в укриттях, берегти себе і своїх близьких.

"ЗСУ працює, поліція працює! Ми не здаємося! Окупанти, здавайтеся. Ви нас розізлили. Ви ж бачите, падлюки, що вам тут не раді. Виживе лише той, хто здасть зброю. Слава Україні!" - додали у відомстві.

Раніше ми писали про ситуацію в Харкові з моменту вторгнення - інформація оновляється в режимі онлайн.

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