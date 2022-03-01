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Це наше місто і наші вулиці! Жителі Куп'янська підняли український прапор біля мерії

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Куп'янськ, Харківська область, Вівторок 01 березня 2022 13:15
Це наше місто і наші вулиці! Жителі Куп'янська підняли український прапор біля мерії Куп'янськ 1 березня підняв прапор України біля мерії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жителі Куп'янська в Харківській області почали кидатися на окупантів і їх техніку з голими руками. Вони співають гімн України та не дають ворогам переміщатися по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні відео від місцевих жителів.

Мер Куп'янська здався окупантам, коли в місто зайшла російська техніка. Відомо, що на нього було заведено кримінальну справу і його затримали менш ніж за добу.

Жителі міста вийшли на вулиці та протестують проти окупантів. Біля мерії вони підняли прапор України та співають гімн. А також прямо говорять російським військовим, що це їхнє місто.

"Куп'янськ - це Україна! Це наше місто! Це наші вулиці!"

За деякими даними, люди на вулицях почали розганяти сльозогінним газом.

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