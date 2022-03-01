Це наше місто і наші вулиці! Жителі Куп'янська підняли український прапор біля мерії
Жителі Куп'янська в Харківській області почали кидатися на окупантів і їх техніку з голими руками. Вони співають гімн України та не дають ворогам переміщатися по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні відео від місцевих жителів.
Мер Куп'янська здався окупантам, коли в місто зайшла російська техніка. Відомо, що на нього було заведено кримінальну справу і його затримали менш ніж за добу.
Жителі міста вийшли на вулиці та протестують проти окупантів. Біля мерії вони підняли прапор України та співають гімн. А також прямо говорять російським військовим, що це їхнє місто.
"Куп'янськ - це Україна! Це наше місто! Це наші вулиці!"
За деякими даними, люди на вулицях почали розганяти сльозогінним газом.
Всю оперативну інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, читайте в нашій онлайн-трансляції.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!