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У Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу: поранено трьох курсантів

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Харків, П'ятниця 25 лютого 2022 19:03
У Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу: поранено трьох курсантів Фото: у Харкові обстріляли авіаційний завод (militaryarms.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли злітну смугу авіаційного заводу в Харкові. Ворожі війська застосували касетні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Ірину Венедиктову.

"Харківський авіаційний завод, вул. Сумська 134. Обстріл касетними ракетами злітної смуги. Троє поранених. Всі курсанти Національної гвардії. Кваліфікуємо і починаємо слідство", - написала Венедиктова.

Нагадаємо, в Харківській області російські війська обстріляли залізничну станцію Куп'янськ, поранені два провідника.

Додавши, "Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди до Харкова.

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