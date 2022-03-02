Російські війська вдарили по будівлі ХНУ ім. Каразіна, облуправлінню поліції та СБУ

Вранці 2 березня російські війська вдарили по одній із будівель Харківського національного університету ім. Каразіна. Корпус соціологічного факультету зруйновано, на місці масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"На цих кадрах ви бачите, як горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, яка була через дорогу від будівлі УВС", - підписав він опубліковане відео.

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Як уточнили в ДСНС, внаслідок обстрілу спалахнули будівля обласного управління поліції та житлові будинки.

"Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Число постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: російські війська вдарили по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Крім того, повідомляють про влучання в обласне управління СБУ, оскільки воно знаходиться в суміжній будівлі.