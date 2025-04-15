Сыновья Усика впервые за долгое время приехали в Украину: трогательный момент встречи с маленькой сестрой

В Stories cупруга украинского боксера показала, как один из сыновей держит на руках сестричку.



Сыновья Александра Усика (скриншот)

На втором фото мальчики что-то активно рассказывают сестре и показывают в мобильном телефоне. Маленькая Мария с восторгом смотрит на братьев.



Дети Усика (скриншот)

Еще на одном фото дети сидят рядом и мило беседуют.



Сыновья Усика впервые за долгое время приехали в Украину (скриншот)

Судя по всему, семья воссоединилась накануне Пасхи, которую верующие в Украине отметят уже в это воскресенье, 20 апреля.

Где живут дети Александра Усика во время войны в Украине

Напомним, у Александра и Екатерины Усиков четверо детей: 15-летняя Елизавета, 12-летний Кирилл, 10-летний Михаил и Мария, которой 1 годик. Во время войны дети живут на две страны: сыновья на время переехали в Испанию, а дочки остались в Украине. Разлуку дети и родители переживают тяжело.

Как рассказала жена спортсмена в интервью Славе Демину, после начала полномасштабного вторжения они приняли решение вывезти мальчиков в Испанию с родителями Екатерины. Там они уже выучили испанский и английский языки. Екатерина и Александр раз в несколько месяцев ездят к сыновьям, чтобы навестить их.

Старший сын Кирилл за время российского вторжения дважды возвращался домой, а вот Михаил - пока ни разу. Тогда же она рассказывала, что младший сын еще не видел сестричку, которая родилась год назад.

Старшая дочь Усиков Лиза отказалась жить за границей. Она осталась с мамой, папой и младшей сестрой Марией в Киеве. Здесь у нее друзья, школа и хобби.



Екатерина Усик с младшей дочерью Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)