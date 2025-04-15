Сини Усика вперше за довгий час приїхали в Україну: зворушливий момент зустрічі з маленькою сестрою

У Stories дружина українського боксера показала, як один із синів тримає на руках сестричку.



Сини Олександра Усика (скриншот)

На другому фото хлопчики щось активно розповідають сестрі й показують у мобільному телефоні. Маленька Марія із захопленням дивиться на братів.



Діти Усика (скриншот)

Ще на одному фото діти сидять поруч і мило розмовляють.



Сини Усика вперше за довгий час приїхали в Україну (скриншот)

Судячи з усього, сім'я возз'єдналася напередодні Великодня, який віряни в Україні відзначать уже цієї неділі, 20 квітня.

Де живуть діти Олександра Усика під час війни в Україні

Нагадаємо, в Олександра та Катерини Усиків четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та Марія, якій 1 рік. Під час війни діти живуть на дві країни: сини на певний час переїхали до Іспанії, а доньки залишилися в Україні. Розлуку діти та батьки переживають важко.

Як розповіла дружина спортсмена в інтерв'ю Славі Дьоміну, після початку повномасштабного вторгнення вони ухвалили рішення вивезти хлопчиків до Іспанії з батьками Катерини. Там вони вже вивчили іспанську та англійську мови. Катерина та Олександр раз на кілька місяців їздять до синів, щоб відвідати їх.

Старший син Кирило за час російського вторгнення двічі повертався додому, а от Михайло - поки що жодного разу. Тоді ж вона розповідала, що молодший син ще не бачив сестричку, яка народилася рік тому.

Старша донька Усиків Ліза відмовилася жити за кордоном. Вона залишилася з мамою, татом і молодшою сестрою Марією в Києві. Тут у неї друзі, школа та хобі.



Катерина Усик із молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)