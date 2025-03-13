Усики впервые рассказали, как едва не потеряли сына: "Говорили, что ребенок мертв"

Александр Усик вместе с женой Екатериной дал новое откровенное интервью, в котором пара раскрыла подробности семейной жизни. В частности супруги поделились своим отношением к партнерским родам, а также признались, что столкнулись с неприятной ситуацией, когда избранница боксера была беременна их сыном.

Так, Усик объяснил, почему отказывается присутствовать на родах жены. По его словам, ему там нечего делать. В то же время Екатерина отметила, что поддерживает решение мужа.

"Это я поддерживаю. Я не могу, чтобы муж был со мной на родах. Это после первых родов. Если я была бы мужем, то этого не выдержала бы. Мне комфортно - я и врач", - отметила она.

В ответ Александр удивленно спросил: "Да, а я что там буду делать?".

"Я уже сделал многое" - в шутку добавил он.

Пара также развеяла слухи о том, что у Екатерины когда-то был выкидыш. Александр зато рассказал, что во время второй беременности у жены были некоторые проблемы.

"Было кровотечение. Врачи немного отнеслись несерьезно. Говорили, что ребенок мертв и его надо "чистить". Я начал набирать людей из высоких чинов медицины. Он сказал всем: "Если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль". К счастью, теперь у нас есть такой замечательный ребенок, как Кирилл Александрович", - рассказал боксер.

Подтвердил Усик и свое желание стать отцом в пятый раз. Сейчас они с Екатериной ждут, когда немного подрастет их годовалая дочь Мария.

"Мы в процессе" - заявил он.

Напомним, Александр и Екатерина Усик вместе со школьных лет. Некоторое время они начали друзьями. Екатерина даже не воспринимала ухаживания спортсмена, однако со временем отношения переросли в крепкую любовь. Влюбленные поженились в 2009 году. У супругов есть четверо детей: 15-летняя Елизавета, 12-летний Кирилл, 10-летний Михаил и годовалая Мария.

Спортсмен хочет, чтобы у младшей девочки были еще братик или сестричка ее возраста, поскольку другие дети старше, а с некоторыми она даже еще не виделась. Как сообщила пара, братья Кирилл и Михаил живут в Испании.

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