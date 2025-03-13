Почему дети Александра Усика живут не вместе: сыновья в Испании, а дочери - в Киеве

Александр и Екатерина Усик воспитывают четверых детей. Однако во время полномасштабной войны их сыновья, 12-летний Кирилл и 10-летний Михаил, оказались за границей.

Где живут дети известного боксера и как родители переживают разлуку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Славы Демина в YouTube .

Как рассказала Екатерина, сыновья сейчас проживают с ее родителями в Испании. Разлуку семья переживает тяжело.

"Очень сложно. Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и мои мальчики так рано от меня уедут, я бы никогда не поверила", - призналась Усик.

В первый год они с мужем думали забрать детей обратно в Украину, но с беременностью отложили решение.

"Мы с Саней постоянно: "Забираем, забираем". А потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня с 10-ти до 20-ти, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители - я не хочу, чтобы они здесь были, когда здесь все "х*рачит" над тобой, и ребята тоже. Они уехали. Тяжело. Телефон - спасение, но не дает физической близости", - поделилась она.

Александр и Екатерина Усик (скриншот)

По словам Екатерины, за три года в Испании мальчики уже выучили испанский и английский языки. Она периодически навещает их, но пока не спешит возвращать домой из-за угроз в Украине, которые возникают на фоне войны.

Старший сын Кирилл за время российского вторжения дважды возвращался домой, а вот Михаил - пока ни разу. Временное семейное воссоединение планируется в апреле, когда мальчики приедут в гости и наконец смогут увидеть свою маленькую сестренку.

"Миша еще не видел Машу, и мой отец еще не видел Машу вживую. Они приедут и увидят впервые", - рассказала Екатерина.

А вот старшая дочь Усиков, 15-летняя Лиза, отказалась жить за границей. Она осталась с мамой, папой и младшей сестрой Марией в Киеве. Здесь у нее друзья, школа и любимый досуг.

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