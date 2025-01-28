Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Супруга известного украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его во время поединков, поделилась со своими фолловерами радостной новостью - сегодня исполняется один годик их младшей дочери Марии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Так, в Stories она опубликовала несколько новых снимков.
"Сегодня у нашей малой первый год", - подписала Екатерина Усик один из снимков, на котором она позирует вместе со своим супругом.
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Затем она показала, как Мария уже уверенно делает свои первые шаги.
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"Эта крошка - the best", - с юмором подписала Stories блогерша.
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Также супруга Усика поделилась и другими фото с малышкой, на которых она изображена в стильных платьях с пышными юбками из фатина, о которых в детстве мечтает любая девочка, а также во время зимней прогулки и дома.
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"Любим. Будь самой счастливой", - нежно подписала фото Екатерина Усик.
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Что известно о семье Александра Усика
Александр Усик встретил свою будущую супругу еще в школьные годы, когда он переехал из Черниговской области в Крым. Впрочем, Екатерина Хмелевская не рассматривала тогда начинающего спортсмена в качестве спутника жизни.
Однако Усик был настойчив, так как ему очень понравилась девушка. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание. Вскоре отношения пары переросли из дружеских в романтические, а уже в 2009 году они поженились в Симферополе.
До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года решил перевезти ее в Киевскую область.
У пары родились четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.
В сентябре 2024 года супруги отпраздновали 15 лет совместной жизни. Тогда прославленный боксер обратился к жене с трогательной речью.
На днях спортсмену исполнилось 38 лет. Екатерина Усик опубликовала несколько архивных фото с мужем и детьми.
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)