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Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год

Вторник 28 января 2025 11:58
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Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Супруга известного украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его во время поединков, поделилась со своими фолловерами радостной новостью - сегодня исполняется один годик их младшей дочери Марии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Так, в Stories она опубликовала несколько новых снимков.

"Сегодня у нашей малой первый год", - подписала Екатерина Усик один из снимков, на котором она позирует вместе со своим супругом.
Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Скриншот

Затем она показала, как Мария уже уверенно делает свои первые шаги.
Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Скриншот

"Эта крошка - the best", - с юмором подписала Stories блогерша.
Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Скриншот

Также супруга Усика поделилась и другими фото с малышкой, на которых она изображена в стильных платьях с пышными юбками из фатина, о которых в детстве мечтает любая девочка, а также во время зимней прогулки и дома.
Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Скриншот

"Любим. Будь самой счастливой", - нежно подписала фото Екатерина Усик.
Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился годЖена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился годЖена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Скриншоты

Что известно о семье Александра Усика

Александр Усик встретил свою будущую супругу еще в школьные годы, когда он переехал из Черниговской области в Крым. Впрочем, Екатерина Хмелевская не рассматривала тогда начинающего спортсмена в качестве спутника жизни.

Однако Усик был настойчив, так как ему очень понравилась девушка. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание. Вскоре отношения пары переросли из дружеских в романтические, а уже в 2009 году они поженились в Симферополе.

До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года решил перевезти ее в Киевскую область.

У пары родились четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.

В сентябре 2024 года супруги отпраздновали 15 лет совместной жизни. Тогда прославленный боксер обратился к жене с трогательной речью.

На днях спортсмену исполнилось 38 лет. Екатерина Усик опубликовала несколько архивных фото с мужем и детьми.
Жена Усика умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ранее жена Усика показала, как он выглядит после победного боя с Фьюри.

Также Екатерина Усик очаровала новыми фото в платье с открытой спиной и разрезом.

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