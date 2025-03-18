Стало известно, чем Усик может заняться после окончания карьеры боксера

Украинский боксер Александр Усик, кроме спортивных достижений, может похвастаться академическими. Боксер защитил докторскую диссертацию по праву.

Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные NAQA.Svr - информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Так, 38-летний спортсмен защитил докторскую диссертацию по праву, о чем свидетельствует "статус присужден" в системе. Темой его научной работы стало "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта". Защита проходила на базе Харьковского национального университета внутренних дел.

Усик проанализировал в своей диссертации Усик международный опыт сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. На примере Великобритании он предлагает создать вневедомственную организацию, которая будет способствовать эффективному международному партнерству.

Кроме того, боксер рекомендует разработать действенные механизмы спонсорства, чтобы вывести украинский спорт на новый уровень, ввести программы обмена опытом между тренерами и спортсменами, а также заняться развитием спортивной инфраструктуры в Украине.

Таким образом, после завершения боксерской карьеры Александр может продолжить свой путь, занимаясь развитием международного спортивного сотрудничества.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Что Усик говорит о завершении карьеры

Еще в феврале Усик заявлял, что планирует провести еще два поединка перед завершением спортивной карьеры. В частности он хочет снова выйти на ринг с Даниэлем Дюбуа и побороться с ним за все титулы дивизиона. Боксер предпочел бы, чтобы такой поединок прошел в Саудовской Аравии.

Ранее боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика провести защиту своего чемпионского пояса с новозеландцем Джозефом Паркером и дала 30 дней на проведение переговоров. Сам боксер ответил, что целью его команды является бой за объединение титулов с Дюбуа.

Что касается завершения боксерской карьеры, то в комментарии Al Arabiya спортсмен признался: планирует наслаждаться жизнью и поддерживать физическую форму.

"Хочу завести кур, коров и других животных на своей маленькой ферме. Буду есть свежие яйца на завтрак и выращивать ягоды", - рассказал Александр.

Что известно о завершении карьеры Усика (фото: instagram.com/usykaa)

Напомним, Александр Усик - непобежденный профессиональный боксер, имеет почетное звание Заслуженный мастер спорта Украины и государственную награду Национальная легенда Украины.В профессиональном боксе - чемпион мира по версиям WBC (2024 - н.ст.), WBA (2021 - н.ст.), WBO (2021 - н.ст.), IBO (2021 - н.ст.) и The Ring (2022 - н.ст.) в тяжелом весе, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018-2019) и в тяжелом весе (2024).

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