"Слышит только меня": жена Усика объяснила, почему всегда присутствует на боях мужа

Екатерина Усик - жена боксера Александра Усика, которого она всегда поддерживает на боях. Чемпион чувствует поддержку любимой и хочет, чтобы она была рядом с рингом.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Славе Демину жена Усика объяснила, почему для него важно, чтобы она была рядом.

"Ему нужно, чтобы я была", - отметила Екатерина.

Она вспомнила ситуацию, когда ее муж должен был выходить на ринг против Тайсона Фьюри. Тогда жена Усика была беременной, ждала дочь Марию. Впоследствии бой перенесли, и поэтому избранница боксера "успела" родить. Но она не хотела ехать на бой, ведь их дочь была очень маленькой.

"Я говорю: "Саня, смотри, я родила, через 10 дней должен быть бой, как я оставлю ребенка? Это Саудовская Аравия, я после родов"... А он говорит: "Ты едешь, все", - рассказала Катя.

Впрочем, тогда ей не пришлось ехать, ведь бой снова перенесли. И это, отмечает жена Усика, "сыграло на руку". Уже потом, когда дочке было 3 месяца, Екатерина оставила ее в Украине с няней и старшей дочерью, а сама отправилась поддерживать мужа на ринге.

Избранница боксера признает, что для ее любимого очень важно, чтобы она была на его боях. На ринге Усик слышит только голос жены, когда она его поддерживает.

"Это очень для меня утомительно, потому что мне надо что-то говорить, что-то ему что-то ему кричать. И он слышит на самом деле только меня и все. Ну, может, где-то тренера еще. Но ему очень важно, чтобы я была. Может я там как талисман, я об этом думала. У нас даже никогда не доходило до того, что может я не поеду. Ну вот только когда я родила Машу", - отметила Екатерина.

Семья Усика - что известно

Александр и Екатерина поженились в 2009 году. Сначала пара жила в Симферополе, после 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, они переехали под Киев. Там они поселились в Ворзеле, в большом доме, в котором после 24 февраля 2022 года какое-то время находились россияне.

Дети Усиков:

15-летняя Елизавета

11-летний Кирилл

9-летний Михаил

1-летняя Мария.

Вас может заинтересовать