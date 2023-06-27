ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Приятно познакомиться с козлом". 16-летний сын Шевченко показал фото с полуголым Месси

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 13:30
"Приятно познакомиться с козлом". 16-летний сын Шевченко показал фото с полуголым Месси Кристиан Шевченко познакомился с Лионелем Месси (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Сын Андрея Шевченко - Кристиан Шевченко - который пошел по стопам звездного отца и стал футболистом, познакомился с кумиром миллионов молодых спортсменов - Лионелем Месси.

Фото, на котором 16-летний Кристиан и 36-летний Лионель в купальных шортах позируют на берегу океана, сын экс-тренера сборной Украины по футболу опубликовал в своем Instagram.

&quot;Приятно познакомиться с козлом&quot;. 16-летний сын Шевченко показал фото с полуголым Месси

Кристиан Шевченко и Лионель Месси на берегу океана (фото: instagram.com/kristianms7)

"Приятно познакомиться с…", - написал Кристиан и добавил смайлики козла и мяча.

То есть, выглядит, будто парень написал "приятно познакомиться с козлом".

Но, конечно, Шевченко-младший никоим образом не имел в виду чего-то оскорбительного в сторону легендарного Месси, недавно перебравшегося в США и выступающего за "Интери Майами".

Дело в том, что еще при выступлении Месси за "Барселону", фанаты каталонского гранда дали ему прозвище Goat. С английского это переводится как "козел".

Но болельщики имели в виду несколько иное. Их "GOAT" - это аббревиатура от Greatest Of All Time ("Величайший во все времена"). И это звание подтверждают все безумные моменты, которые аргентинец создал за свою насыщенную и богатую трофеями карьеру.

Сам Месси не имеет ничего против того, что его так называют. Более того, футболист даже время от времени снимался в фотосессиях с козами.

В то же время сын звезды "Динамо" и "Милана" только делает первые шаги в профессиональной футбольной карьере.

Так, парень с ранних лет занимался в академии "Челси", за который когда-то тоже играл Андрей Николаевич. Затем ходили слухи, что он подписал профессиональный контракт с "Тоттенхэмом". А последние фото, опубликованные Кристианом, свидетельствуют о том, что он успешно защищает цвета "Вотфорда".

&quot;Приятно познакомиться с козлом&quot;. 16-летний сын Шевченко показал фото с полуголым Месси&quot;Приятно познакомиться с козлом&quot;. 16-летний сын Шевченко показал фото с полуголым Месси&quot;Приятно познакомиться с козлом&quot;. 16-летний сын Шевченко показал фото с полуголым Месси

Кристиан Шевченко в форме "Вотфорда" (фото: instagram.com/kristianms7)

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко рассказывал, как его сын Джордан "всем сердцем" переживает за Украину.

Также Шевченко заявлял, что возобновит стадион в Ирпене, разрушенный россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко Футбол спортсмени Месси