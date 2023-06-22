Месси в "Интере Майами": известна дата дебюта чемпиона мира в МЛС

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси проведет первый поединок в составе "Интера Майами" после несколько недель отпуска.

Об этом заявил совладелец "цапель" Хорхе Мас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

35-летний аргентинец впервые наденет футболку флоридцев в ночь на 22 июля по киевскому времени. К тому времени руководство "Интера" увеличит емкость домашней арены.

"Мы уже заключили соглашение на увеличение количества мест в угловых зонах стадиона, поэтому емкость вырастет на 3-3,2 тысячи, ориентировочно до 22 тысяч зрителей. Эти работы мы готовимся выполнить в течение ближайших четырех недель", – рассказал Мас.

Менеджмент "цапель" прогнозирует, что на каждом домашнем матче "Интера" теперь будет аншлаг. Уже сейчас спрос на билеты превысил предложение пропусков в 10 раз.

Правда, Месси будет дебютировать за флоридцев на выезде. Новая команда аргентинского нападающего встретится с мексиканским "Крус Асулем" в Кубке лиг Северной и Центральной Америки. В этом же турнире "Интер" проведет домашний матч против "Атланты" в ночь на 27 июля.

Что известно об "Интере Майами"

Основанный в 2018 году клуб, принадлежит группе инвесторов во главе с экс-звездой сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Домашняя арена – "Драйв Пинк Стэдиум" в Форт-Лодердейле.

В начале выступлений имели судебный процесс с миланским "Интером" по поводу прав на торговую марку. "Чапли" проводят четвертый сезон под эгидой МЛС. Лучший результат – вылет в первом раунде плей-офф в прошлом году. Самым принципиальным оппонентом "Интера Майами" стал "Орландо Сити".

Перед сезоном-2023 ряды "цапель" пополнил защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Лучший голеадор "Интера Майами" в истории – аргентинец Гонсало Игуаин (29 мячей).