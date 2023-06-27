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"Приємно познайомитися з козлом". 16-річний син Шевченка показав фото з напівголим Мессі

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Вівторок 27 червня 2023 13:30
"Приємно познайомитися з козлом". 16-річний син Шевченка показав фото з напівголим Мессі Крістіан Шевченко познайомився з Ліонелем Мессі (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Син Андрія Шевченка - Крістіан Шевченко - який пішов по стопах зіркового батька і став футболістом, познайомився з кумиром мільйонів молодих спортсменів - Ліонелем Мессі.

Фото, на якому 16-річний Крістіан і 36-річний Ліонель у купальних шортах позують на березі океану, син екс-тренера збірної України з футболу опублікував у своєму Instagram.

&quot;Приємно познайомитися з козлом&quot;. 16-річний син Шевченка показав фото з напівголим Мессі

Крістіан Шевченко і Ліонель Мессі на березі океану (фото: instagram.com/kristianms7)

"Приємно познайомитися з…", - написав Крістіан і додав смайлики козла і м’яча.

Тобто, виглядає, наче хлопчина написав "приємно познайомитися з козлом".

Але, звісно, Шевченко-молодший жодним чином не мав на увазі чогось образливого у бік легендарного Мессі, який нещодавно перебрався до США і виступає за "Інтері Маямі".

Річ у тому, що ще за часів виступу Мессі за "Барселону", фанати каталонського гранда дали йому прізвисько Goat. З англійської це перекладається як "козел".

Але вболівальники мали на увазі дещо інше. Їхнє "GOAT" - це абревіатура від Greatest Of All Time (укр. "Найвеличніший у всі часи"). І це звання підтверджують усі шалені моменти, які аргентинець створив за свою насичену і багату на трофеї кар’єру.

Сам Мессі не має нічого проти того, що його так називають. Більше того, футболіст навіть час від часу знімався у фотосесіях з козами.

У той же час син зірки "Динамо" і "Мілана" лише робить перші кроки у професійній футбольній кар’єрі.

Так, хлопець з ранніх років займався в академії "Челсі", за який колись теж грав Андрій Миколайович. Потім ходили чутки, що він підписав професійний контракт з "Тоттенгемом". А останні фото, опубліковані Крістіаном, свідчать про те, що він успішно захищає кольори "Вотфорда".

&quot;Приємно познайомитися з козлом&quot;. 16-річний син Шевченка показав фото з напівголим Мессі&quot;Приємно познайомитися з козлом&quot;. 16-річний син Шевченка показав фото з напівголим Мессі&quot;Приємно познайомитися з козлом&quot;. 16-річний син Шевченка показав фото з напівголим Мессі

Крістіан Шевченко у формі "Вотфорда" (фото: instagram.com/kristianms7)

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко розповідав, як його син Джордан "усім серцем" переживає за Україну.

Також Шевченко заявляв, що відновить стадіон в Ірпені, зруйнований росіянами.

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