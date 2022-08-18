Андрій Шевченко розповів, як його син Джордан "усім серцем" переживає за Україну

17-річний Джордан Шевченко - син колишнього футболіста і тренера збірної України Андрія Шевченка - дуже переживає через війну в Україні. І з 24 лютого хлопець разом з англійськими друзями робить багато корисних справ, направлених на допомогу нашій країні і людям.

Про це легенда українського футболу розповів під час відвідин в рамках молодіжної програми UNITED24 деокупованих Бородянки і Макарова, які дуже постраждали від дій російських окупантів.

"Мій старший син Джордан усім серцем переживає за Україну", - сказав Андрій Миколайович.

За словами володаря "Золотого м'яча", його син-підліток з перших днів війни питає, як він та його друзі можуть допомогти Україні.

"Я радий, що він стане одним із перших учасників молодіжної програми UNITED24, яка пропонує молоді по всьому світу різні рівні залучення та сценарії того, що можна робити: від інформаційної підтримки в соціальних мережах до глобального залучення шкільних та університетських спільнот", - додав Шевченко.

Андрій Шевченко з Джорданом (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Нагадаємо, що легендарний "динамівець" разом з дружиною Крістен Пазік виховують чотирьох дітей - Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.

Андрій Шевченко з родиною (фото: instagram.com/andriyshevchenko)