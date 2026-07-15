США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду
Центральное командование США нанесло новую волну ударов по Ирану и одновременно восстановило морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).
Когда нанесли удары
В 22:00 по киевскому времени 14 июля CENTCOM завершило новую волну ударов по Ирану, поразив десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов страны.
Истребители, дроны и корабли США в течение семи часов применяли боеприпасы против иранских объектов – пусковых установок ракет и дронов, военно-морских средств и систем береговой обороны.
Что с морской блокадой
В тот же день, в 23:00 по киевскому времени, США возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты, прибрежные районы или оттуда.
По словам CENTCOM, американские силы остаются "бдительными, боеспособными и готовыми" выполнять операции по приказу главнокомандующего.
Напомним, кроме Ормузского пролива, Иран может заблокировать еще и Баб-эль-Мандебский пролив , повторив тот же "трюк".
При этом Трамп заявил, что отказался от идеи взимать 20% плату за проход судов через Ормузский пролив, в то время как США рассчитывают заключить новые выгодные соглашения со странами Персидского залива.
РанееИран уже атаковал ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе - тогда погиб один член экипажа, а среди раненых были два гражданина Украины.