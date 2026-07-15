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США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду

06:47 15.07.2026 Ср
2 мин
Атака продолжалась семь часов подряд по десяткам военных целей
aimg Екатерина Коваль
США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду Фото: военные США поразили цели у Ормузского пролива (Getty Images)
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Центральное командование США нанесло новую волну ударов по Ирану и одновременно восстановило морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Когда нанесли удары

В 22:00 по киевскому времени 14 июля CENTCOM завершило новую волну ударов по Ирану, поразив десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов страны.

Истребители, дроны и корабли США в течение семи часов применяли боеприпасы против иранских объектов – пусковых установок ракет и дронов, военно-морских средств и систем береговой обороны.

Что с морской блокадой

В тот же день, в 23:00 по киевскому времени, США возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты, прибрежные районы или оттуда.

По словам CENTCOM, американские силы остаются "бдительными, боеспособными и готовыми" выполнять операции по приказу главнокомандующего.

Напомним, кроме Ормузского пролива, Иран может заблокировать еще и Баб-эль-Мандебский пролив , повторив тот же "трюк".

При этом Трамп заявил, что отказался от идеи взимать 20% плату за проход судов через Ормузский пролив, в то время как США рассчитывают заключить новые выгодные соглашения со странами Персидского залива.

РанееИран уже атаковал ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе - тогда погиб один член экипажа, а среди раненых были два гражданина Украины.

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