США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду

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Центральное командование США нанесло новую волну ударов по Ирану и одновременно восстановило морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).