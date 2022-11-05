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"Я увидел воронки на нем": Андрей Шевченко восстановит стадион в Ирпене, разрушенный россиянами

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Ирпень, Суббота 05 ноября 2022 14:24
"Я увидел воронки на нем": Андрей Шевченко восстановит стадион в Ирпене, разрушенный россиянами Фото: Андрей Шевченко собирается восстановить стадион в Ирпене (xsport.ua)
Автор: Людмила Жукова

Легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко собирается восстановить стадион "Чемпион" в Ирпене, который пострадал от российских ракет.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что "Милан" уже помог собрать 150 тысяч евро, но всего нужно 600 тысяч.

"Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети. Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 000 евро из 600 000 нужных удалось собрать благодаря клубу "Милан"! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес приобщаться!", - написал Шевченко.

Напомним, что в марте 2022 года стадион "Чемпион" в Ирпене был разрушен российскими снарядами: они полностью уничтожили стадионные помещения, трибуны, повредили поле.

Отметим, что Андрей Шевченко активно помогает Украине пережить последствия войны с россиянами, работая над гуманитарными проектами.

Также легенда украинского футбола постоянно информирует Европу и остальной мир о том, какое зло причиняет Россия Украине.

Как мы ранее писали, Андрей Шевченко рассказал, как его сын Джордан "всем сердцем" переживает за Украину.

Ранее сообщалось, что спортивные звезды во главе с Шевченко и Свитолиной собрали 1 миллион долларов для Украины на аукционе.

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Андрей Шевченко