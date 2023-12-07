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Угрозы, скандалы, слезы. 5 самых громких звездных разводов 2023 года

Четверг 07 декабря 2023 14:28
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Угрозы, скандалы, слезы. 5 самых громких звездных разводов 2023 года Кто развелся в 2023 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В 2023 году многие украинские звезды сделали заявления о разводе. Конечно, без скандалов не обошлось. Кто-то показывал угрозы от бывшего, а кто-то не мог сдержать слезы, говоря о разрушенном браке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 самых громких и скандальных разводах в этом году.

Василий Вирастюк и его супруга Инна

Украинский спортсмен и заслуженный мастер спорта Украины сообщил о разводе с женщиной, с которой прожил в браке 15 лет, в октябре 2023 года. Но их отношениям пришел конец гораздо раньше. Не обошлось без скандалов. Вирастюк заявлял, что жена требует алименты на детей, но такую сумму он якобы не потянет.

Василий Вирастюк после 15 лет брака со скандалом разводится с женой

Вирастюк и его бывшая (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)

Анна Тринчер и Александр Волошин

Звездная пара прожила в браке всего год. Вокруг Тринчер и Волошина ходило немало слухов, но они долго открещивались от информации о разводе. Лишь недавно, 28 ноября, блогерша со слезами на глазах объявила о разводе с мужем. Для этого они даже записали подкаст.

&quot;Саша принял это решение&quot;. Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео)

Тринчер разводится с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Олег Собчук и его супруга Мария

Фронтмен группы "СКАЙ" прожил в браке с женой 20 лет. Но в конце осени его супруга сообщила о разводе и показала переписку с музыкантом. Собчук угрожал отобрать у прежней квартиру, а также называл ее "неблагодарным созданием".

Известный украинский певец со скандалом расстается с женой после 20 лет брака

Собчук и его бывшая (фото: instagram.com/sob4uk)

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Экс-военная объявила о разводе с мужем и заявила, что он ей угрожает. Более того, Эмеральд обвиняет Стипанюка в домашнем насилии. Также она заявила, что военный "отсиживался" в Киеве, а при этом получал самую большую в ВСУ зарплату.

Снайперша Евгения Эмеральд объявила о разводе с военным: в чем причина

Эмеральд и Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgenia)

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Певица долгое время игнорировала слухи о разводе с продюсером. Но потом это подтвердил брат артиста. Валерий Меладзе раскрыл причины развода продюсера с Брежневой. Он заявил, что брак певицы развалился из-за определенных "разногласий".

Меладзе раскрыл истинную причину развода брата с Брежневой

Брежнева и Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Ефросинина дала совет любителям российских песен и фильмов.

Кроме того, недавно известный продюсер высказался о музыкальном будущем Брежневой в Украине.

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