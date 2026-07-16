В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя

Российские военные на поле боя в Украине живут в среднем всего от 20 до 30 минут. Главной причиной столь низкой продолжительности жизни окупантов является массовое использование украинских дронов с ИИ.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Ратклифф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, американские разведывательные данные полностью совпадают с сообщениями из открытых источников по поводу катастрофического положения новобранцев армии РФ.

"Это потому, что дроны с искусственным интеллектом стали такими специализированными и недорогими машинами для убийства", - подчеркнул Ратклифф.

Он добавил, что, несмотря на значительное преимущество России в количестве живой силы, Силам обороны Украины удается сдерживать продвижение противника именно благодаря технологическим инновациям в сфере беспилотников.

Потери РФ и роль искусственного интеллекта

Официальные лица в США утверждают, что еженедельные потери российской армии составляют около 7000 солдат. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что более 80% вражеских целей сейчас уничтожаются именно с помощью беспилотников.

На фоне такой эффективности Вашингтон и союзники рассматривают возможность дополнительного финансирования украинских программ по разработке дронов, а также стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем искусственного интеллекта.