В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
Российские военные на поле боя в Украине живут в среднем всего от 20 до 30 минут. Главной причиной столь низкой продолжительности жизни окупантов является массовое использование украинских дронов с ИИ.
Об этом заявил директор ЦРУ Джон Ратклифф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, американские разведывательные данные полностью совпадают с сообщениями из открытых источников по поводу катастрофического положения новобранцев армии РФ.
"Это потому, что дроны с искусственным интеллектом стали такими специализированными и недорогими машинами для убийства", - подчеркнул Ратклифф.
Он добавил, что, несмотря на значительное преимущество России в количестве живой силы, Силам обороны Украины удается сдерживать продвижение противника именно благодаря технологическим инновациям в сфере беспилотников.
Потери РФ и роль искусственного интеллекта
Официальные лица в США утверждают, что еженедельные потери российской армии составляют около 7000 солдат. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что более 80% вражеских целей сейчас уничтожаются именно с помощью беспилотников.
На фоне такой эффективности Вашингтон и союзники рассматривают возможность дополнительного финансирования украинских программ по разработке дронов, а также стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем искусственного интеллекта.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики теряют в Донецкой области более 400 своих солдат, чтобы оккупировать всего один квадратный километр территории.
Отметим, за год количество желающих воевать россиян упало на 20%. В первом квартале 2026 года единовременные бонусы за призыв после подписания контракта с Минобороны получили всего 71 200 человек.