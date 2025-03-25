Победительница "Холостяка" Инна Белень засветилась в свадебном платье

Победительница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень, которая в начале февраля объявила о разрыве с Александром Тереном, неожиданно рассказала про предложение руки и сердца, а также показалась в свадебном платье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Вчера в Stories девушка показала, что ей сделали предложение через "Дію".
Имя и фамилию "жениха" Белень решила скрыть от общественности. Также она не рассекретила, какой ответ она дала.
"Так и живем", - подписала она скриншот с предложением.
Инну Белень позвали замуж (скриншот)
Сегодня же победительница "Холостяка" решила подогреть слухи о своей помолвке, опубликовав фото в белом платье.
Победительница "Холостяка" подогрела слухи о свадьбе (скриншот)
Она показала в Stories также видео в роскошном свадебном платье без рукавов, расшитом стразами и маленькими бусинами. Наряд состоял из корсета с глубоким декольте и длинной юбки с небольшим шлейфом. Отметим, что свадебное платье идеально подошло Инне и подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
Платье Инны (скриншот)
"Какое оно", - подписала видео Белень.
Победительница "Холостяка" показалась в свадебном платье (скриншот)
Напомним, Инна Белень разошлась с Александром Будько "Тереном" через месяц после финала. Перед этим пара публично поссорилась.
Недавно девушка рассказала, что готова к новым отношениям. Белень даже успела сходить на свидание, однако подробности не стала раскрывать.
Позже ее заподозрили в романе с певцом Вадимом Олейником, с которым она засветилась на фото. Инна Белень ответила на эти слухи и расставила все точки над "і".
Тем временем Александра Терена заподозрили в романе с известной блогершей Еленой Мандзюк. Недавно они снялись для бренда "Гаптувальня" в национальных украинских костюмах в образах жениха и невесты. Мандзюк в свою очередь поразила откровениями о "Холостяке" на фоне слухов об их романе.
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