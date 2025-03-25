Победительница "Холостяка" Инна Белень засветилась в свадебном платье

Инне Белень сделали предложение

Вчера в Stories девушка показала, что ей сделали предложение через "Дію".

Имя и фамилию "жениха" Белень решила скрыть от общественности. Также она не рассекретила, какой ответ она дала.

"Так и живем", - подписала она скриншот с предложением.



Инну Белень позвали замуж (скриншот)

Инна Белень показалась в свадебном платье

Сегодня же победительница "Холостяка" решила подогреть слухи о своей помолвке, опубликовав фото в белом платье.



Победительница "Холостяка" подогрела слухи о свадьбе (скриншот)

Она показала в Stories также видео в роскошном свадебном платье без рукавов, расшитом стразами и маленькими бусинами. Наряд состоял из корсета с глубоким декольте и длинной юбки с небольшим шлейфом. Отметим, что свадебное платье идеально подошло Инне и подчеркнуло все достоинства ее фигуры.



Платье Инны (скриншот)

"Какое оно", - подписала видео Белень.



Победительница "Холостяка" показалась в свадебном платье (скриншот)

Напомним, Инна Белень разошлась с Александром Будько "Тереном" через месяц после финала. Перед этим пара публично поссорилась.

Недавно девушка рассказала, что готова к новым отношениям. Белень даже успела сходить на свидание, однако подробности не стала раскрывать.

Позже ее заподозрили в романе с певцом Вадимом Олейником, с которым она засветилась на фото. Инна Белень ответила на эти слухи и расставила все точки над "і".

Тем временем Александра Терена заподозрили в романе с известной блогершей Еленой Мандзюк. Недавно они снялись для бренда "Гаптувальня" в национальных украинских костюмах в образах жениха и невесты. Мандзюк в свою очередь поразила откровениями о "Холостяке" на фоне слухов об их романе.

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