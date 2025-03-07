Финалистка "Холостяка" поразила коллаборацией с Андре Таном: "Время любить себя"

Известный украинский дизайнер Андре Тан представил новую лимитированную коллекцию одежды "Час кохати себе" в коллаборации с победительницей реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Инной Белень.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

В коллекцию вошли вещи в стиле streetwear: худи, футболки и рубашки, украшенные цветочным принтом в виде роз. Для Инны Белень этот символ имеет особое значение: красная роза, полученная в финале "Холостяка" от Александра Терена, стала для нее не только знаком победы, но и олицетворением веры в себя.



Андре Тан представил новую коллекцию (фото: пресс-служба)

"Этот эксклюзивный дроп - настоящий гимн любви к себе, где каждая деталь повествует историю принятия, силы и внутренней гармонии", - отметил Андре Тан.



Инна Белень стала лицом новой коллекции Андре Тана (фото: пресс-служба)

В коллекции присутствуют вещи белого и черного оттенков. Например, черное худи с принтом в виде красной розы Белень сочетает с мини-юбкой с трендовой бахромой и красными колготками - стильным акцентом в образе.



Инна Белень продемонстрировала стильный образ (фото: пресс-служба)

"Контрастное сочетание белого и черного в коллекции отражает дуальность жизни: светлые моменты радости и темные оттенки вызовов, которые мы одолеваем, чтобы стать лучшей версией себя", - отметил Андре Тан.



Андре Тан представил новую коллекцию с Инной Белень (фото: пресс-служба)

Еще одно стильное сочетание - черное худи и длинная зеленая юбка в длине миди. Такой вариант образа дизайнер предлагает дополнить высокими перчатками из искусственной кожи.



Инна Белень (фото: пресс-служба)

Также победительница "Холостяка" продемонстрировала стильный total white look: белую оверсайз-футболку со схематическим изображением сердца она дополнила полупрозрачной юбкой, а также туфлями на высоких каблуках. Стильным акцентом в образе стали массивные серьги в виде цветов, а также макияж с акцентом на алой помаде.



Андре Тан представил новую коллекцию с Инной Белень (фото: пресс-служба)

"Инна - это воплощение силы и нежности, и я рад, что мы вместе создали нечто большее, чем просто одежда", - отметил Андре Тан.



Инна Белень в новой коллекции Тана (фото: пресс-служба)

"Не откладывайте себя на потом. Пора любить себя - это всегда прямо сейчас", - подытожил дизайнер.



Победительница "Холостяка" вдохновила Андре Тана на новую коллекцию (фото: пресс-служба)

Напомним, Андре Тан - украинский дизайнер и модельер.

В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В 2020 году была основана его торговая марка ANDRE TAN.

Вас также может заинтересовать