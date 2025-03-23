Участница "Холостяка" неожиданно высказалась о Терене: "Как нравился, так и нравится"

Сомелье Алина Пухальская, которая участвовала в романтическом реалити "Холостяк" с Александром Будько (позывной - Терен), рассказала, почему не дошла до финала. Также она призналась, что ей не понравилось в главном герое шоу, и что она думает о нем сейчас.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Алина рассказала на программе "33 питання", которое уже вышло на YouTube.

По словам Пухальской, она не обижена Терена. На шоу, считает сомелье, между ней и Александром просто не возникло какой-то романтической связи. Но он ей нравился и до сих пор.

"Не метч у нас был с Александром. У меня нет никаких к нему претензий. Он кстати классный парень, он мне нравится. Как нравился, так и нравится. Просто не метч. Я не его типаж", - отметила Алина.

Кроме этого, блогерша призналась, почему Терен не подходит ей в роли избранника. Она заметила, что Александр не слишком эмоциональный. А сама Алина привыкла видеть рядом с собой не таких мужчин.

"Он для меня немного холодный, я люблю более эмоциональные и страстные отношения", - пояснила Пухальская.

Сейчас она не общается с Тереном, но часто видит новости о нем в соцсетях. По словам Алины, от него трудно "спрятаться",

"Нет, не слежу, но от него не спрячешься. Он же везде! Поэтому так или иначе слежу", - пошутила сомелье.

Что Пухальская говорила о Терене ранее

В интервью РБК-Украина Алина, которая покинула "Холостяк" во втором выпуске, признавалась, что не спешила с выводами насчет Александра.



Алина из "Холостяка" (скриншот)

"Первое, что привлекло мое внимание, - это его глаза: они были очень выразительные и с проницательным взглядом. Пожалуй, именно это меня и зацепило. Что касается будущих отношений - обычно я не спешу с такими выводами", - говорила Пухальская.

"Отношения - это всегда процесс, и я считаю, что важно сначала узнать человека, понять, как он ведет себя в разных ситуациях. Для меня важно видеть партнера не только в лучшие моменты, но и в сложных обстоятельствах, чтобы понять, действительно ли мы подходим друг другу", - добавляла она.

Вас может заинтересовать