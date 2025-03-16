Известная блогерша поразила откровениями о "Холостяке" Терена на фоне слухов об их романе

Блогер Елена Мандзюк, которой уже несколько месяцев "приписывают" роман с главным героем "Холостяка" Александром Будько, публично к нему обратилась. Она призналась, за что благодарна Терену (позывной ветерана).

Что между Тереном и Мандзюк

Так, блогерша поделилась кадрами с Александром. Вместе они ходили на мероприятие, которое недавно устроила Рамина Эсхакзай. А в описании к кадрам Мандзюк решила признаться, что она борется с проблемами.

"Еще несколько месяцев назад я тонула. Не в воде - в себе. Бессилие, истощение, отчаяние, которые накрывали волной, и я уже не пыталась выбраться. Просто шла на дно. Когда-то пыталась работать с психологами - одним, вторым. Казалось, что все это бесполезно. Что ничего уже не изменится. Что никто не сможет дотянуться до меня сквозь этот мрак", - написала Елена.

Она отметила, что справиться со всем этим ей помогает Терен. Потому что он для нее - человек, который не позволяет тонуть, и не слушает, когда она отказывается от поддержки.



Мандзюк и Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

"Это он нашел психотерапевта с самыми лучшими отзывами и рекомендациями. Это он буквально поставил меня перед фактом, что я пойду на первую онлайн-встречу. Это он проконтролировал, чтобы я не отменила ее. Это он убедил меня продолжить терапию, когда хотелось сбежать", - заявила блогерша.



"Благодаря ему я принимаю лекарства. Благодаря ему я верю, что мое состояние улучшится. Благодаря ему я верю, что выздоровею. Я могла бы сказать это все ему лично, без лишних слов здесь. Но я хочу, чтобы вы знали: поддерживать друзей - это больше, чем просто сказать "я рядом". Это значит стоять за них, когда они не могут стоять сами", - добавила она.

Мандзюк не скрывает, что Будько стал для нее "спасательным кругом".

"Спасибо, Саша. За силу, за настойчивость, за то, что вытащил меня из глубины. И если вы это читаете - надежда есть. Даже если сейчас вы ее не видите", - резюмировала блогерша.

В комментариях под фото юзеры отмечают, что Терен и Мандзюк хорошо смотрятся вместе. Впрочем, на вопрос о романтических отношениях блогерша не отвечает.

Почему Терену и Мандзюк "приписывают" роман

После финала "Холостяка", где Терен выбрал Инну Белень, зрители надеялись, что ветеран будет строить отношения именно с ней. Впрочем, потом между ними возник спор, который перерос в публичный скандал. И впоследствии Будько и финалистка "Холостяка" разорвали отношения и заявили, что больше они не вместе.

А потом Терен улетел на Кипр. И там он "засветился" с Мандзюк. Но они отметили, что между ними только дружба.

Недавно же Будько и Мандзюк подогрели слухи о романе, когда появились в свадебном наряде. Они предстали в образах жениха и невесты в традиционной украинской одежде.

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