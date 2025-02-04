Александр Терен и Инна Белень объявили о расставании через месяц после финала "Холостяка"

В сети уже давно ходили слухи о разрыве ветерана войны и волонтера.

Инна и Александр долгое время воздерживались от комментариев относительно своих отношений, но в конце концов решили расставить все точки над "і".

В совместной заметке они поблагодарили друг друга за этот опыт и трансформацию, которые, по словам пары, стали важной частью их жизни.

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас", - поделилась Терен и Инна. Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

"Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать в целом. Верим, что все самые важные слова сказаны с глазу на глаз и хотели бы оставить их только для нас. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал нас", - подытожили они.

Что предшествовало

В январе Будько и Белень публично поссорились. А все из-за интервью победительницы "Холостяка" Славе Демину, в котором она стала на защиту восточных городов и раскритиковала тех, кто травит русскоязычных.

Волонтер высказала мнение, что русскоязычных украинцев не стоит заставлять менять язык, а нужно дать им больше времени для постепенного перехода на государственный. Ведущий, в свою очередь, признался, что до 2022 года не воспринимал события в Украине как полномасштабную войну.

Эти слова вызвали реакцию у Александра, который открыто не согласился с позицией девушки и признался, что не был готов услышать такое от нее. Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Пара делилась своими чувствами на публике, и Инна призналась, что слова любимого задели ее и даже обидели.

Несмотря на языковой конфликт, ветеран заверил, что они с Белень остаются вместе, и эта ситуация не стала причиной для расставания.

Однако после инцидента влюбленные больше не появлялись в соцсетях друг друга, что лишь усилило слухи о возможном разрыве.