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Инна Белень призналась, готова ли к новым отношениям после разрыва с Тереном

Вторник 18 февраля 2025 11:11
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Инна Белень призналась, готова ли к новым отношениям после разрыва с Тереном Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень призналась, готова ли к новым отношениям после разрыва с Александром Тереном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram волонтера.

В stories подписчики спросили Инну, готова ли она сейчас открыть новую страницу в своей личной жизни.

Предпринимательница ответила, что история с "Холостяком" для нее завершена, и она открыта к новому романтическому опыту.

На этой неделе Инна собирается на первое свидание, но деталей о мужчине, который привлек ее внимание, пока не раскрывает.

"Раздел Холостяк закрыт, новая страница открыта. И знаете что? На этой неделе у меня первое свидание", - написала Белень.Инна Белень призналась, готова ли к новым отношениям после разрыва с ТереномИнна Белень собирается на свидание (скриншот)

Напомним, несколько недель назад Александр Терен и Инна Белень сообщили, что их отношения завершились.

Подробности расставания раскрывать экс-влюбленные не стали, отметив, что "самые важные слова сказаны с глазу на глаз".

В комментариях фаны разделились на два лагеря: одни выразили поддержку Инне и Александру, а другие убеждены, что они просто выполнили условия контракта, и поэтому пришло время для объявления разрыва.

Многие пользователи не были удивлены этой новостью, ведь намеков на трудности в их отношениях было больше, чем моментов счастья.Инна Белень призналась, готова ли к новым отношениям после разрыва с ТереномИнна Белень и Александр Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Позже между ветераном войны и предпринимательницей возникла публичная ссора. Терен, эмоционально реагируя, обратился к подписчикам бывшей, которые начали хейтить его в комментариях. Инна, в свою очередь, выступила в защиту своих поклонников.

К слову, ранее нумеролог ответила, почему на самом деле рассорились "Холостяк" Терен и Белень.

Кроме этого, астролог рассказывала, кто из финалисток проекта больше всего подходил Терену.

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