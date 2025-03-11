Инна Белень раскрыла правду о своем романе с известным певцом

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень, которую недавно з аподозрили в романе с бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Вадимом Олейником , честно ответила, что на самом деле происходит в ее личной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Победительницей реалити-шоу после расставания с главным героем - ветераном войны Александром Тереном долгое время не комментировала свою личную жизнь. Теперь она решила расставить все точки над "і" и ответить на вопросы подписчиков в Stories.

Естественно, больше всего вопросов было про то, есть ли у Белень новые отношения.

"Я не в отношениях. У меня нет отношений. Мужчины, любовника тоже. С Олейником романа нет, депутата на счету тоже. Кого мне там еще приписывали?" - с иронией ответила девушка.



Инна Белень отреагировала на слухи про нее (скриншот)

В следующей Stories финалистка "Холостяка" отметила, что если у нее появится вторая половинка, она не будет это скрывать.

"Я не буду подогревать никакие сплетни или делать провокации. Я просто выставлю фото и напишу, что счастлива", - подчеркнула она.



Победительницы "Холостяка" рассказала о личной жизни (скриншот)

Напомним, Инна Белень разошлась с Александром Будько "Тереном" через месяц после финала. Перед этим пара публично поссорилась: Инна во время интервью Славе Демину вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на родной язык. Терен был не согласен с этой позицией. После этого пара некоторое время не комментировала вопрос, вместе они или нет.

После разрыва с главным героем девушка уже говорила, что готова к новым отношениям, более того, она даже сходила на первое свидание.

Затем девушка появилась на фото с певцом Вадимом Олейником - их тут же заподозрили в романе.

Терен в свою очередь подогрел слухи о своем романе с известной блогершей Еленой Мандзюк. Они снялись для ролика бренда "Гаптувальня" в национальных украинских костюмах в образах жениха и невесты.



Инна Белень и Александр Терен после финала "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

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