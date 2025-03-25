Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь засвітилася у весільній сукні

Інні Бєлєнь зробили пропозицію

Учора в Stories дівчина показала, що їй освідчилися через "Дію".

Ім'я та прізвище "нареченого" Бєлєнь вирішила приховати від громадськості. Також вона не розсекретила, яку відповідь вона дала.

"Так і живемо", - підписала вона скриншот із пропозицією.



Інну Бєлєнь покликали заміж (скриншот)

Інна Бєлєнь показалася у весільній сукні

Сьогодні ж переможниця "Холостяка" вирішила підігріти чутки про свої заручини, опублікувавши фото в білій сукні.



Переможниця "Холостяка" підігріла чутки про весілля (скриншот)

Вона показала в Stories також відео в розкішній весільній сукні без рукавів, розшитій стразами та маленькими намистинами. Вбрання складалося з корсета з глибоким декольте і довгої спідниці з невеликим шлейфом. Зазначимо, що весільна сукня ідеально пасувала Інні й підкреслила всі переваги її фігури.



Сукня Інни (скриншот)

"Яке воно", - підписала відео Бєлєнь.



Переможниця "Холостяка" показалася у весільній сукні (скриншот)

Нагадаємо, Інна Бєлєнь розійшлася з Олександром Будьком "Тереном" через місяць після фіналу. Перед цим пара публічно посварилася.

Нещодавно дівчина розповіла, що готова до нових стосунків. Бєлєнь навіть встигла сходити на побачення, проте подробиці не стала розкривати.

Пізніше її запідозрили в романі зі співаком Вадимом Олійником, з яким вона засвітилася на фото. Інна Бєлєнь відповіла на ці чутки та розставила всі крапки над "і".

Тим часом Олександра Терена запідозрили в романі з відомою блогеркою Оленою Мандзюк. Нещодавно вони знялися для бренду "Гаптувальня" в національних українських костюмах в образах нареченого і нареченої. Мандзюк в свою чергу вразила одкровеннями про "Холостяка" на фоні чуток про їхній роман.

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