"Холостяк" Терен подогрел слухи о романе с известной блогершей

Ветеран войны и главный герой реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Александр Будько с позывным "Терен", который 4 февраля объявил о разрыве со своей избранницей Инной Белень , показался в сети в свадебном наряде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Примечательно, что он появился на видео с блогершей Еленой Мандзюк для ролика бренда "Гаптувальня". В коротком видео они предстали в образах жениха и невесты в традиционных украинских нарядах.

"Наряжение - свадебный обряд, который начинался в субботу утром с приданного невесты в ее доме в присутствии родных и приглашенных", - сказано в публикации.

Затем на видео показано, какие наряды были у молодых в давние времена.

"В серии роликов мы экспериментируем с венчальными традициями наших предков, чтобы показать: обычаи следует не только воспроизводить, но и переосмысливать, вплетая их в современность", - сказано в описании к видео.

Как отреагировали в сети

Фолловеры знаменитостей тут же принялись комментировать публикацию, подчеркнув, что они отлично смотрятся вместе:

"Вы очень похожи друг на друга, как вы прекрасны"

"Вас все уже здесь поженили? Очень красивые"

"Какие вы красивые, как будто из песни"

"Круто"

"Вау! Очень красиво"

"Какая красота".

Одним из первых также написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник: "Уже снова не Холостяк". Терен оценил его юмор и ответил: "Ну ты уже не перегибай".

Елена Мандзюк в свою очередь также прокомментировала видео: "Если у меня будет свадьба, я хочу сохранить эти традиции в своей жизни, передать их детям, рассказать всем, какая наша культура прекрасна и глубока, давайте сохранять ее".

Отметим, что ранее Терен и Мандзюк засветились вместе на отдыхе на Кипре. Тогда блогерша отметила, что у нее с экс-холостяком только дружеские отношения.

Кто такая Елена Мандзюк

Елена Мандзюк - украинская блогерша, которая получила известность благодаря своим видео. В них она делится советами о моде, стиле жизни, красоте и личных переживаниях. Елена также часто обсуждает социальные темы и делится мыслями об актуальных событиях.

После начала полномасштабного вторжения РФ Мандзюк начала активно волонтерить.

В 2024 году вошла в рейтинг "Топ-50 блогеров Украины".



Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Также вас может заинтересовать