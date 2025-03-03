"Холостяк" Терен подогрел слухи о романе с известной блогершей
Ветеран войны и главный герой реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Александр Будько с позывным "Терен", который 4 февраля объявил о разрыве со своей избранницей Инной Белень, показался в сети в свадебном наряде.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Примечательно, что он появился на видео с блогершей Еленой Мандзюк для ролика бренда "Гаптувальня". В коротком видео они предстали в образах жениха и невесты в традиционных украинских нарядах.
"Наряжение - свадебный обряд, который начинался в субботу утром с приданного невесты в ее доме в присутствии родных и приглашенных", - сказано в публикации.
Затем на видео показано, какие наряды были у молодых в давние времена.
"В серии роликов мы экспериментируем с венчальными традициями наших предков, чтобы показать: обычаи следует не только воспроизводить, но и переосмысливать, вплетая их в современность", - сказано в описании к видео.
Как отреагировали в сети
Фолловеры знаменитостей тут же принялись комментировать публикацию, подчеркнув, что они отлично смотрятся вместе:
- "Вы очень похожи друг на друга, как вы прекрасны"
- "Вас все уже здесь поженили? Очень красивые"
- "Какие вы красивые, как будто из песни"
- "Круто"
- "Вау! Очень красиво"
- "Какая красота".
Одним из первых также написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник: "Уже снова не Холостяк". Терен оценил его юмор и ответил: "Ну ты уже не перегибай".
Елена Мандзюк в свою очередь также прокомментировала видео: "Если у меня будет свадьба, я хочу сохранить эти традиции в своей жизни, передать их детям, рассказать всем, какая наша культура прекрасна и глубока, давайте сохранять ее".
Отметим, что ранее Терен и Мандзюк засветились вместе на отдыхе на Кипре. Тогда блогерша отметила, что у нее с экс-холостяком только дружеские отношения.
Кто такая Елена Мандзюк
Елена Мандзюк - украинская блогерша, которая получила известность благодаря своим видео. В них она делится советами о моде, стиле жизни, красоте и личных переживаниях. Елена также часто обсуждает социальные темы и делится мыслями об актуальных событиях.
После начала полномасштабного вторжения РФ Мандзюк начала активно волонтерить.
В 2024 году вошла в рейтинг "Топ-50 блогеров Украины".
Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
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