ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Оскар-2025": Зои Салдана получила премию за лучшую женскую роль второго плана

Понедельник 03 марта 2025 03:45
UA EN RU
"Оскар-2025": Зои Салдана получила премию за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана получила "Оскар" (кадр из фильма "Эмилия Перес")
Автор: Дмитрий Войналович

В ночь на 3 марта торжествовала 46-летняя Зои Салдана, получив престижную награду "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. В 97-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, актриса поразила критиков и зрителей своей игрой в фильме "Эмилия Перес".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямой эфир церемонии награждения премии.

Среди других номинантов в этой категории были Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада"), Изабелла Росселлини ("Конклав"), Фелисити Джонс ("Бруталист") и Моника Барбаро ("Совершенно незнакомый человек").

Кто такая Зои Салдана

Зои Салдана - американская актриса, известная своей работой в крупнобюджетных научно-фантастических фильмах. Родилась в Нью-Джерси, но выросла в Доминиканской Республике.

Свою карьеру начинала с танцев, а затем перешла к актерскому мастерству. Мировую славу ей принесли роли Нейтири в "Аватаре", Гаморы в "Стражах Галактики" и лейтенанта Ухуры в перезапуске "Стартрека". &quot;Оскар-2025&quot;: Зои Салдана получила премию за лучшую женскую роль второго планаЗои Салдана в фильме "Стражи Галактики-2"

Салдана является одной из самых кассовых актрис в истории кино - она стала первой актрисой, которая снялась в четырех фильмах, собравших более 2 миллиардов долларов в мировом прокате ("Аватар", "Аватар: Путь воды", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Завершение").

Кроме блокбастеров, она также снимается в независимых фильмах и телевизионных проектах, демонстрируя свою актерскую разноплановость.&quot;Оскар-2025&quot;: Зои Салдана получила премию за лучшую женскую роль второго планаЗои Салдана в фильме "Эмилия Перес"

Фильм "Эмилия Перес" получил 13 номинаций на "Оскар-2025" и стал самым номинированным неанглоязычным фильмом в истории премии. Он рассказывает историю женщины, которая имеет связи с криминальным миром и меняет свою жизнь, что позволило Салдан продемонстрировать драматическую глубину своей игры.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскар Актеры Фильмы
NEWS
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения