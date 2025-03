"Оскар-2025": Зои Салдана получила премию за лучшую женскую роль второго плана

Среди других номинантов в этой категории были Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада"), Изабелла Росселлини ("Конклав"), Фелисити Джонс ("Бруталист") и Моника Барбаро ("Совершенно незнакомый человек").

Zoe Saldaña wins the #Oscar for Best Supporting Actress. https://t.co/Zf8l4ImpDg pic.twitter.com/jOIPSvkP4V