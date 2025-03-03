"Оскар-2025": кто лучший актер мира

Эдриан Броуди получил "Оскар" как лучший актер. Он получил одну из самых ожидаемых номинаций премии за роль Ласло Тота в фильме "Бруталист".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии вручения самой престижной кинопремии мира.

Кто был номинирован как "Лучший актер" на "Оскар-2025"

Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" как Боб Дилан

Колман Доминго - "Синг-синг" как Джон "Божественный Джи"

Уитфилд Рэйф Файнз - "Конклав" как кардинал Томас Лоуренс

Себастиан Стэн - "Ученик. История Трампа" как Дональд Трамп

Добавим, что главная борьба за "Оскар" шла между Эдрианом Броуди и Тимоти Шаламе. Именно на них делали самые большие ставки букмекеры.

Кто такой Эдриан Броуди

Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. С детства интересовался актерским искусством, учился в Американской академии драматического искусства. Известность получил благодаря ролям в фильмах "Тонкая красная линия" (1998), "Пианист" (2002), "Кинг-Конг" (2005), "Отель "Гранд Будапешт"" (2014) и многих других. Броуди в фильме "Пианист"

Известен своей способностью полностью перевоплощаться в персонажей. Для роли в "Пианисте" режиссера Романа Поланского он похудел на 14 кг и месяцами учился игре на фортепиано. Кроме актерской карьеры, Броуди занимается продюсированием, а также имеет страсть к живописи и музыке.

Для него нынешняя награда - это второй "Оскар". Первую статуэтку он выиграл именно за лучшую мужскую роль в "Пианисте". Тогда он стал самым молодым победителем в этой номинации - на момент получения награды ему было всего 29 лет. Броуди в фильме "Бруталист"

Напомним, что 97-я церемония вручения наград премии "Оскар" в театре "Долби" запомнилась рядом интересных моментов.

Впервые ведущим мероприятия стал комик Конан О'Брайен. В последнее время эта роль доставалась комику и телеведущему Джимми Киммелу. В западных таблоидах ходили слухи, что Киммела не позвали из-за его острых политических шуток в том числе в сторону Дональда Трампа, а организаторы не хотели "политизировать" нынешнюю церемонию.

Зрители смогли увидеть выступления таких звезд, как Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, LISA из группы Blackpink, Queen Latifah и RAYE. Адам Сендлер на церемонии "Оскар-2025"

Питер Строган получал "Оскар" за лучший адаптированный сценарий для фильма "Конклав" с украинским флагом на смокинге.

Peter Straughan portando la bandera de Ucrania durante su discurso tras ganar el Oscar a mejor guion adaptado por CONCLAVE #Oscars pic.twitter.com/ucTbWpUWRc — Sopitas (@sopitas) March 3, 2025

Украинская документальная лента "Фарфоровая война" была номинирована на лучший документальный фильм. Однако, к сожалению, не получила второй "Оскар" для нашей страны. Сейчас единственная статуэтка в активе украинских киношников - за фильм "20 дней в Мариуполе".

К слову, если вы пропустили трансляцию "Оскара-2025", то посмотреть главные моменты и выступления можно на официальном YouTube-канале премии или на телеканале "Суспільне Культура" - там повтор церемонии покажут 3 марта в 20:45 и 9 марта в 20:20.

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