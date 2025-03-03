Киран Калкин получил "Оскар" за лучшую роль второго плана
"Оскар-2025" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" получил известный американский актер Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения премии.
Кроме Калкина в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на "Оскар" претендовали также:
- Юра Борисов - "Анора"
- Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"
- Гай Пирс - "Бруталист"
- Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"
- Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"
Кто такой Киран Калкин
Киран Калкин - американский актер, известный своими ролями в кино и на телевидении. Он является младшим братом Маколея Калкина.
Киран начал актерскую карьеру в детстве, появляясь в таких фильмах, как "Один дома" и "Отец невесты". Однако настоящее признание пришло к нему благодаря роли Романа Роя в популярном сериале "Наследники".
В 2023 году Киран стал амбассадором итальянского люксового бренда Zegna, представляя фирменную обувь Triple Stitch.
Кроме "Оскара" за свою работу в фильме "Настоящая боль" 42-летний Калкин получил премию "Золотой глобус" и награду Британской киноакадемии BAFTA.Киран Калкин в фильме "Настоящая боль"
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