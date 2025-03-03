ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Оскар-2025": назван лучший фильм

Понедельник 03 марта 2025 05:50
UA EN RU
"Оскар-2025": назван лучший фильм Кадр из картины, которая получила "Оскар" как "Лучший фильм"
Автор: Дмитрий Войналович

Стало известно, какая лента получила "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию 97-й церемонии награждения самой престижной кинопремии.

Какой фильм получил "Оскар"

На 97-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году за звание "Лучший фильм" соревновались десять лент, которые отличились разнообразием жанров и тематики.

Победу одержал фильм "Анора" - история о стриптизерше, которая сталкивается с жизненными вызовами и изменениями.

Среди номинантов на "Лучший фильм" также были:

  • "Бруталист" - рассказ о пути иммигранта-архитектора, который пытается реализовать свои мечты в США.
  • "Боб Дилан: Никому не известный" - биографическая лента о жизни легендарного музыканта Боба Дилана.
  • "Конклав" - триллер, разворачивающийся в Ватикане во время выборов нового Папы.
  • "Дюна: Часть вторая" - продолжение эпической научно-фантастической саги по мотивам романа Фрэнка Герберта.
  • "Эмилия Перес" - фильм с квир-взглядом на тему наркоторговли.
  • "Субстанция" - современная интерпретация классической истории о докторе Джекиле и мистере Хайде.
  • "Никелевые парни" - рассказ о борьбе двух афроамериканских юношей в реформатории.
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада" - мюзикл, являющийся приквелом к известной истории "Волшебник страны Оз".
  • "Я все еще здесь" - фильм о периоде бразильской диктатуры.

О чем фильм "Анора"

Фильм 2024 года рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, Аноры, жизнь которой кардинально меняется, когда она встречает и импульсивно выходит замуж за Ваню, сына русского олигарха.

Когда новость о браке доходит до России, родители Вани приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак и разрушают сказку о Золушке.

&quot;Оскар-2025&quot;: назван лучший фильмКадр из фильма "Анора"

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскар Новости шоу-бизнеса Фильмы
NEWS
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения