"Оскар-2025": назван лучший фильм
Стало известно, какая лента получила "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию 97-й церемонии награждения самой престижной кинопремии.
Какой фильм получил "Оскар"
На 97-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году за звание "Лучший фильм" соревновались десять лент, которые отличились разнообразием жанров и тематики.
Победу одержал фильм "Анора" - история о стриптизерше, которая сталкивается с жизненными вызовами и изменениями.
Среди номинантов на "Лучший фильм" также были:
- "Бруталист" - рассказ о пути иммигранта-архитектора, который пытается реализовать свои мечты в США.
- "Боб Дилан: Никому не известный" - биографическая лента о жизни легендарного музыканта Боба Дилана.
- "Конклав" - триллер, разворачивающийся в Ватикане во время выборов нового Папы.
- "Дюна: Часть вторая" - продолжение эпической научно-фантастической саги по мотивам романа Фрэнка Герберта.
- "Эмилия Перес" - фильм с квир-взглядом на тему наркоторговли.
- "Субстанция" - современная интерпретация классической истории о докторе Джекиле и мистере Хайде.
- "Никелевые парни" - рассказ о борьбе двух афроамериканских юношей в реформатории.
- "Злая: Сказка о ведьме Запада" - мюзикл, являющийся приквелом к известной истории "Волшебник страны Оз".
- "Я все еще здесь" - фильм о периоде бразильской диктатуры.
О чем фильм "Анора"
Фильм 2024 года рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, Аноры, жизнь которой кардинально меняется, когда она встречает и импульсивно выходит замуж за Ваню, сына русского олигарха.
Когда новость о браке доходит до России, родители Вани приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак и разрушают сказку о Золушке.
Кадр из фильма "Анора"
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