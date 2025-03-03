"Оскар-2025": назван лучший фильм

Стало известно, какая лента получила "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию 97-й церемонии награждения самой престижной кинопремии.

Какой фильм получил "Оскар"

На 97-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году за звание "Лучший фильм" соревновались десять лент, которые отличились разнообразием жанров и тематики.

Победу одержал фильм "Анора" - история о стриптизерше, которая сталкивается с жизненными вызовами и изменениями.

Среди номинантов на "Лучший фильм" также были:

"Бруталист" - рассказ о пути иммигранта-архитектора, который пытается реализовать свои мечты в США.

- рассказ о пути иммигранта-архитектора, который пытается реализовать свои мечты в США. "Боб Дилан: Никому не известный" - биографическая лента о жизни легендарного музыканта Боба Дилана.

- биографическая лента о жизни легендарного музыканта Боба Дилана. "Конклав" - триллер, разворачивающийся в Ватикане во время выборов нового Папы.

- триллер, разворачивающийся в Ватикане во время выборов нового Папы. "Дюна: Часть вторая" - продолжение эпической научно-фантастической саги по мотивам романа Фрэнка Герберта.

- продолжение эпической научно-фантастической саги по мотивам романа Фрэнка Герберта. "Эмилия Перес" - фильм с квир-взглядом на тему наркоторговли.

- фильм с квир-взглядом на тему наркоторговли. "Субстанция" - современная интерпретация классической истории о докторе Джекиле и мистере Хайде.

- современная интерпретация классической истории о докторе Джекиле и мистере Хайде. "Никелевые парни" - рассказ о борьбе двух афроамериканских юношей в реформатории.

- рассказ о борьбе двух афроамериканских юношей в реформатории. "Злая: Сказка о ведьме Запада" - мюзикл, являющийся приквелом к известной истории "Волшебник страны Оз".

- мюзикл, являющийся приквелом к известной истории "Волшебник страны Оз". "Я все еще здесь" - фильм о периоде бразильской диктатуры.

О чем фильм "Анора"

Фильм 2024 года рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, Аноры, жизнь которой кардинально меняется, когда она встречает и импульсивно выходит замуж за Ваню, сына русского олигарха.

Когда новость о браке доходит до России, родители Вани приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак и разрушают сказку о Золушке.

Кадр из фильма "Анора"

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