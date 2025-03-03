"Оскар-2025": Майки Мэдисон стала лучшей актрисой

Состоялась церемония вручения "Оскар-2025", где кинокритики назвали лучшие фильмы, самых талантливых актеров и режиссера года. В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала главная героиня фильма "Анора" - 25-летняя Майки Мэдисон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию 97-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Также в списках претендентов на победу были:

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада" (как Эльфаба Тропп)

Карла София Гаскон - "Эмилия Перес" (как Эмилия Перес / Хуан "Манитас" Дель Монте)

Деми Мур - "Субстанция" (как Элизабет Спаркл)

Фернанда Торрес - "Я все еще здесь" (как Юнис Пайва)

Кто такая Майки Мэдисон

Майки Мэдисон - американская актриса, известная своими ролями в независимом кино. Она получила известность благодаря своим выступлениям в различных фильмах и телешоу, в частности за участие в проектах, получивших признание критиков.

Начала свою карьеру в кинематографе в середине 2010-х годов, получив известность благодаря ролям в независимых фильмах и телевизионных проектах. Она стала известной за участие в таких фильмах, как "Псы" (2019) и "Я, ты, он и она" (2017). Майки Мэдисон в сериале "Леди в озере"

Мэдисон известна своей способностью работать со сложными и многослойными персонажами. Ее актерская игра часто отличается глубиной эмоций и способностью погрузить зрителей во внутренний мир персонажей.

Майки Мэдисон в фильме "Анора"

Напомним, что церемония традиционно проходила в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии был американский комик и телеведущий, лауреат премии "Эмми" Конан О'Брайен.

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