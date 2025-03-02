Гламур вне времени. 20 легендарных образов красной дорожки "Оскара"

Каждый год красная дорожка премии "Оскар" становится настоящим подиумом, где звезды демонстрируют изысканные платья и смелые модные решения. Некоторые образы быстро забываются, а другие становятся настоящими иконами стиля, влияющими на моду десятилетиями.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 20 самых ярких и легендарных платьев в истории "Оскара", которые до сих пор восхищают, вдохновляют и считаются эталоном гламурной элегантности.

Наряды, прошедшие проверку временем

Каждый из этих образов заслуживает отдельного места в Зале славы! Просто посмотрите на эти невероятные аутфиты, которые и сегодня сохранили свою актуальность и так же вызовут шквал бурных эмоций, если звезды опять выйдут в них на публику.

Мишель Уильямс

Американская актриса появилась на "Оскаре-2006" в желтом платье от модельера Веры Вонг. Приталенный крой наряда позволил открыть декольте, а также подчеркнуть плечи. Свой образ звезда дополнила красной помадой, собранными волосами и серебристым клатчем.

Мишель Уильямс на "Оскаре-2006" (фото: Getty Images)

Николь Кидман

Актриса пришла на "Оскар-2007" в платье от Balenciaga. Одежда позволила идеально подчеркнуть фигуру и продемонстрировать красивые плечи и руки. Свой образ знаменитость дополнила распущенными волосами, аксессуарами и нежным оттенком красной помады.

Николь Кидман на "Оскаре-2007" (фото: Getty Images)

Мила Кунис

Селебрити появилась на церемонии в 2011 году в платье приятного лавандового оттенка. Наряд имел эффектный вырез в зоне груди и полупрозрачные вставки по всей длине. Свой образ актриса с украинскими корнями дополнила маленькой сумочкой, заметными браслетами, серьгами и собранными на затылке волосами.

Мила Кунис на "Оскаре-2007" (фото: Getty Images)

Эмма Стоун

Для 87-й церемонии "Оскара" она выбрала платье приятного золотистого цвета, декорированное блестками и узорами. Наряд позволил актрисе продемонстрировать спину и подчеркнуть фигуру. Звезда завершила аутфит ярким вечерним макияжем и легкими локонами.

Эмма Стоун на "Оскаре-2007" (фото: Getty Images)

Люпита Нионго

Актриса и кинорежиссер прибыла на 86-ю церемонию вручения наград в Голливуде в красивом наряде, который не остался без внимания. Платье было небесного оттенка, имело пышную юбку и отличалось особенно женственным вырезом сверху.

Люпита Нионго (фото: Getty Images)

Деми Мур

На 82-й церемонии "Оскара" звезда была в платье с асимметричным дизайном и пышной юбкой. К вечернему наряду она подобрала босоножки на высоком каблуке, массивные серьги и браслеты.

Деми Мур (фото: Getty Images)

Клэр Дэйнс

Для "Оскара в 1997 году американская актриса выбрала платье приталенного кроя и с минималистичным декором. Эту одежду звезда дополнила украшением на шее, сумочкой из атласной ткани и выразительным макияжем глаз.

Клэр Дэйнс в 1997 году (фото: Getty Images)

Пенелопа Крус

Номинантка за лучшую женскую роль в фильме "Возвращение" прибыла на церемонию вручения "Оскара" 2007 в платье от Versace. Одежда имела яркий дизайн, а потому привлекла к себе внимание с первых секунд появления звезды на красной дорожке.

Пенелопа Крус (фото: Getty Images)

Мерил Стрип

Актриса приехала на 84-ю ежегодную церемонию вручения, которая тогда проходила 26 февраля 2012 года, в серебристом платье с эффектным декольте и поясом в зоне талии. Свой образ селебрити дополнила серебристыми босоножками, а также клатчем с ярким дизайном.

Мерил Стрип (фото: Getty Images)

Гвинет Пэлтроу

А вот эта звезда поразила присутствующих своим появлением на 84-й церемонии "Оскара". Тогда она выбрала наряд от Tom Ford и дополнила его украшениями от Anna Hu и туфлями от Jimmy Choo.

Гвинет Пэлтроу (фото: Getty Images)

Кейт Хадсон

Знаменитость появилась на красной дорожке в платье от бренда Versace. Одежда имела лаконичный и сдержанный дизайн, однако в то же время поражала своим шармом и оригинальностью.

Кейт Хадсон (фото: Getty Images)

Дженнифер Энистон

Звезда сериала "Друзья" пришла на 85-ю церемонию вручения наград в насыщенно-красном платье от Valentino Haute Couture. Наряд идеально подчеркнул фигуру актрисы и позволил ей обнажить плечи. Особого очарования образу добавили распущенные волосы, минималистичный макияж и удачно подобранные украшения.

Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)

Кейт Бланшетт

Актриса появилась в платье от Givenchy Couture на 83-й ежегодной церемонии "Оскара", которая тогда проходила в театре "Кодак" (прошлое название театра "Долби"). Платье она скомбинировала с украшениями Van Cleef & Arpels.

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Октавия Спенсер

Актриса поразила выбором особенно яркого наряда. Она появилась на 84-й церемонии "Оскара" в молочно-белом платье, которое было декорировано по всей длине блестками и пайетками, и имело особые акцентные детали в зоне талии. Завершили аутфит крошечная сумочка, массивные украшения и вечерний макияж.

Октавия Спенсер (фото: Getty Images)

Хэлли Берри

Актриса приехала на 83-ю церемонию "Оскара" в не менее эффектном платье. Наряд имел пышный дизайн внизу и был декорирован серебристыми массивными вставками по всей длине. Также он позволил звезде обнажить плечи, что особенно очаровательно смотрелось в сочетании с ее короткой стрижкой.

Хэлли Берри (фото: Getty Images)

Ума Турман

Американская актриса прибыла на "Оскар" в 1995 году в платье от Prada. Голубой наряд имел минималистичный дизайн, и его она удачно скомбинировала с сумочкой и накидкой из полупрозрачной ткани. Также довершили образ маленькие аккуратные украшения и приятный оттенок матовой розовой помады.

Ума Турман (фото: Getty Images)

Кэмерон Диас

Звезда появилась на 82-й премии "Оскар" в платье, которое также прошло проверку временем. Наряд отличается изящным дизайном, который имеет объемные вставки по всей длине, а особого внимания заслуживает пышная юбка, плавно спадающая вниз. Удачное сочетание аксессуаров, прически и других элементов образа позволило актрисе оказаться в этом списке.

Кэмерон Диас (фото: Getty Images)

Хилари Суэнк

Актриса, которую номинировали в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Крошка на миллион долларов", появилась на "Оскаре-2005" в не менее привлекательном наряде. Она выбрала платье темно-синего цвета, которое имело асимметричный дизайн на спине.

Хилари Суэнк (фото: Getty Images)

Шэрон Стоун

Актриса появилась на "Оскаре-1998" в юбке от Веры Вонг и рубашке от The Gap. Тогда состоялась 70-я церемония вручения наград от Академии, и мероприятие, как и всегда, проходило в Лос-Анджелесе.

Шэрон Стоун (фото: Getty Images)

Шарлиз Терон

Актриса появилась на 76-й церемонии вручения наград в платье от Tom Ford for Gucci. Его она скомбинировала с красивыми босоножками, лаконичными украшениями, а также массивным браслетом в виде сеточки. Наряд позволил знаменитости открыть плечи и подчеркнуть зону декольте.

Шарлиз Терон (фото: Getty Images)

Что еще следует знать об "Оскаре-2025"

До нынешней церемонии награждения остается все меньше времени, а поэтому предлагаем вспомнить ключевые моменты, которые до сих пор остаются знаковыми для фанатов.

Лидером по количеству номинаций остается лента "Эмилия Перес", которая попала сразу в 13 категорий. В целом номинанты 2025 года демонстрируют широкий спектр историй - от мюзиклов до исторических эпосов и биографических драм. Такое разнообразие подчеркивает динамику и даже непредсказуемость современного кино.

Что известно об "Оскаре-2025" (фото: Getty Images)

К слову, среди номинантов "Оскара-2025" оказалась и украинская лента "Порцелянова війна". Она будет соревноваться в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

"Порцелянова війна" рассказывает о жизни художников-керамистов в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Фильм уже получил ряд престижных наград, в частности приз зрительских симпатий на Cinema Eye Honors и Гран-при американского жюри в сфере документального кино на кинофестивале Sundance.