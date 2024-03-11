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Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024

Понедельник 11 марта 2024 03:08
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Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024 Авторы фильма "20 дней в Мариуполе"
Автор: Дмитрий Войналович

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар 2024 года в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Это первая кинонаграда для Украины за все время проведения премии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Во время речи Чернов сказал, что он "хотел бы, чтобы этот фильм никогда пришлось снимать".

"Я променял бы эту статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на наши города, не убивала десятки тысяч наших граждан... Вместе мы должны делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он.

"Спасибо всем. Слава Украине!" - добавил режиссер.

Весь зал аплодировал Чернову стоя.

Интересные факты о фильме "20 дней в Мариуполе"

Это документальный фильм украинского военного корреспондента и писателя, видеографа Мстислава Чернова о осаде россиянами Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

Фильм создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.

Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

Премьера фильма состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance, где он попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.

Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

Фильм получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" и номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выиграл премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

В целом, только за январь 2024 года получил более 20 наград и 40 номинаций.

Лента стала самым кассовым украинским документальным фильмом.

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