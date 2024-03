Впервые в истории! Украинский фильм получил Оскар 2024

Во время речи Чернов сказал, что он "хотел бы, чтобы этот фильм никогда пришлось снимать".

"Я променял бы эту статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на наши города, не убивала десятки тысяч наших граждан... Вместе мы должны делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он.

"Спасибо всем. Слава Украине!" - добавил режиссер.

Весь зал аплодировал Чернову стоя.

'20 Days in Mariupol' wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua