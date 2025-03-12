Красноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фото

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии сделал символический жест, подарив государственному секретарю США Марко Рубио икону Богородицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Сибиги, где он обнародовал фото реакции Рубио на подарок.

Необычность подарка заключается в том, что икона была создана киевскими художниками на ящике из-под патронов.

Сибига подарил Рубио икону (фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Отметим, что икона, которая стала дипломатическим подарком, является частью художественного проекта киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко, который переосмысливает символику войны, превращая ящики от вооружения, которые олицетворяют смерть, на иконы - символы жизни и духовности в украинской традиции.

Для создания икон используются ящики, привезенные непосредственно из зоны боевых действий, в частности из Киевской, Харьковской и Донецкой областей.

Проект существует с 2014 года, и его работы уже были переданы в дар многим мировым лидерам, среди которых Папа Римский, Вселенский Патриарх Варфоломей, король Великобритании Чарльз III, а также президенты и премьер-министры разных стран.

Реакция Рубио на подаренную икону (фото: Офис Президента Украины)

Что известно о переговорах Украины и США

Напомним, что переговоры между украинской и американской делегациями состоялись в известном отеле Ritz-Carlton Jeddah в Джидде 11 марта. Украинскую сторону на встрече представляли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП, военный с опытом и экс-командир 93-й ОМБр Холодный Яр Павел Палиса.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц.

Ключевыми темами восьмичасовой встречи стали поиск путей к миру и вопросы двусторонних отношений между Украиной и США.

По итогам переговоров, Рубио и Волц провели пресс-конференцию, где озвучили главные заявления. В частности, было отмечено, что Украина выразила готовность к миру и согласилась на предложение США о полном прекращении огня, которое американская сторона теперь планирует передать российской стороне.

Рубио выразил надежду, что Россия примет это предложение, что позволит перейти к следующему этапу - реальным переговорам о завершении конфликта на условиях, приемлемых для обеих сторон и с гарантиями стабильности и безопасности для Украины в долгосрочной перспективе. При этом, вопрос соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США на этих переговорах не обсуждался.

По мнению Рубио, лучшим жестом доброй воли со стороны России было бы согласие на прекращение огня. Он также добавил, что президент Дональд Трамп готов к "жестким мерам" в отношении обеих сторон для достижения мирного соглашения.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о возобновлении военной помощи от США после определенной паузы.

Андрей Сибига пояснил, что предложенное прекращение огня на 30 дней - это не попытка заморозить конфликт, а скорее "попытка начать путь к завершению войны справедливым способом" и продемонстрировать, кто на самом деле заинтересован в мире.

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