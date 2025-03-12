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Красноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фото

Саудовская Аравия, Среда 12 марта 2025 13:45
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Красноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фото Марко Рубио получил в подарок икону, которая сделана на ящике из-под патронов (фото: Офис Президента Украины)
Автор: Людмила Жукова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии сделал символический жест, подарив государственному секретарю США Марко Рубио икону Богородицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Сибиги, где он обнародовал фото реакции Рубио на подарок.

Необычность подарка заключается в том, что икона была создана киевскими художниками на ящике из-под патронов.

Красноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фотоСибига подарил Рубио икону (фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Отметим, что икона, которая стала дипломатическим подарком, является частью художественного проекта киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко, который переосмысливает символику войны, превращая ящики от вооружения, которые олицетворяют смерть, на иконы - символы жизни и духовности в украинской традиции.

Для создания икон используются ящики, привезенные непосредственно из зоны боевых действий, в частности из Киевской, Харьковской и Донецкой областей.

Проект существует с 2014 года, и его работы уже были переданы в дар многим мировым лидерам, среди которых Папа Римский, Вселенский Патриарх Варфоломей, король Великобритании Чарльз III, а также президенты и премьер-министры разных стран.

Красноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фотоКрасноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фотоКрасноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фотоКрасноречивая реакция Рубио на украинскую икону попала на фотоРеакция Рубио на подаренную икону (фото: Офис Президента Украины)

Что известно о переговорах Украины и США

Напомним, что переговоры между украинской и американской делегациями состоялись в известном отеле Ritz-Carlton Jeddah в Джидде 11 марта. Украинскую сторону на встрече представляли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП, военный с опытом и экс-командир 93-й ОМБр Холодный Яр Павел Палиса.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц.

Ключевыми темами восьмичасовой встречи стали поиск путей к миру и вопросы двусторонних отношений между Украиной и США.

По итогам переговоров, Рубио и Волц провели пресс-конференцию, где озвучили главные заявления. В частности, было отмечено, что Украина выразила готовность к миру и согласилась на предложение США о полном прекращении огня, которое американская сторона теперь планирует передать российской стороне.

Рубио выразил надежду, что Россия примет это предложение, что позволит перейти к следующему этапу - реальным переговорам о завершении конфликта на условиях, приемлемых для обеих сторон и с гарантиями стабильности и безопасности для Украины в долгосрочной перспективе. При этом, вопрос соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США на этих переговорах не обсуждался.

По мнению Рубио, лучшим жестом доброй воли со стороны России было бы согласие на прекращение огня. Он также добавил, что президент Дональд Трамп готов к "жестким мерам" в отношении обеих сторон для достижения мирного соглашения.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о возобновлении военной помощи от США после определенной паузы.

Андрей Сибига пояснил, что предложенное прекращение огня на 30 дней - это не попытка заморозить конфликт, а скорее "попытка начать путь к завершению войны справедливым способом" и продемонстрировать, кто на самом деле заинтересован в мире.

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Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия Мирные переговоры Марко Рубио
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