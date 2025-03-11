Сколько стоит отдохнуть в Ritz-Carlton Jeddah после переговоров Украины и США: цены, фото номеров
Переговоры между Украиной и США 11 марта проходят в Саудовской Аравии. А именно - в суперзвездочном отеле Ritz-Carlton Jeddah. Это роскошный пятизвездочный отель, окна которого выходят на Красное море, и отдохнуть в котором может каждый желающий украинец. Конечно, у которого хватит денег на номер в данном комплексе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько стоит отдых в Ritz-Carlton Jeddah и как выглядят номера в нем.
Что предлагает гостям Ritz-Carlton Jeddah
The Ritz-Carlton Jeddah расположен в престижном районе Аль-Хамра, недалеко от набережной Корниш, с видом на фонтан короля Фахда, в 20 км от международного аэропорта Короля Абдул-Азиза.
Отель предлагает:
- бесплатный Wi-Fi
- бесплатную парковку
- два ресторана
- современный фитнес-центр
- спа-центр с сауной и гидромассажной ванной.
Отдых в Ritz-Carlton Jeddah стоит не дешево (фото: booking.com)
Также гостям предлагают консьерж-сервис (помощь в организации экскурсий, бронировании ресторанов, заказе транспорта и т.д.), круглосуточное обслуживание номеров, услуги прачечной и химчистки, клуб с развлекательными программами для семей с детьми.
Для деловых путешественников доступны конференц-залы и офисные услуги.Отдых в Ritz-Carlton Jeddah (фото: booking.com)
Некоторые номера оснащены кухней с холодильником, посудомоечной машиной и духовкой.
Гостям предлагается на выбор "шведский стол", континентальный или американский завтрак.
Сколько стоят и как выглядят номера в Ritz-Carlton Jeddah
Отель предлагает различные категории номеров, от комфортабельных Deluxe Rooms до изысканных Royal Suites, каждый из которых отличается изящным дизайном, панорамными видами и современными удобствами.
Отдых в Ritz-Carlton Jeddah (фото: booking.com)
Все номера и люксы оборудованы кондиционером, плазменными телевизорами, высокоскоростным Wi-Fi, роскошными ванными комнатами с эксклюзивными туалетно-косметическими средствами и другими удобствами для комфортного пребывания.
Номера Deluxe в отеле Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)
Гости, выбирающие Club Rooms, получают эксклюзивный доступ к Club Lounge, где могут наслаждаться персонализированным сервисом, изысканными закусками и напитками в течение дня.
Club Room (фото: ritzcarlton.com)
Цены на отдых
Чтобы забронировать номер в The Ritz-Carlton Jeddah, можно посетить официальный сайт отеля или воспользоваться услугами онлайн-агентств (например, Booking.com). Турагенты рекомендуют бронировать номера заранее, особенно во время проведения важных событий, чтобы обеспечить лучшие условия и цены.
Например, если бронировать сегодня на 22 марта, то номер Deluxe Room с завтраком можно забронировать за 11 107 грн на двоих (плюс налог) (или за 8 902 грн без завтрака и возможности возврата средств).
Номер Deluxe Room с видом на море и завтраком стоит минимально 14 386 грн (плюс налог).
Представительский люкс с 1 спальней, двуспальной кроватью размера "king-size" и видом на море обойдется двум людям в 28 651 грн за ночь (плюс налог).
Роскошный номер Royal Suite с завтраками, хорошим видом и всеми удобствами для двоих отдыхающих будет стоить около 100 000 грн (плюс налог).
Отметим, что цены могут меняться в зависимости от сезона, типа номера и наличия специальных предложений.Отдых в Ritz-Carlton Jeddah стоит не дешево (фото: booking.com)
Кому принадлежит The Ritz-Carlton Jeddah
The Ritz-Carlton Jeddah с 1998 года принадлежит компании Marriott International, которая владеет, управляет и франшизирует широкий портфель отелей, курортов и жилых объектов в более чем 130 странах. Среди известных брендов, кроме Ritz-Carlton, есть: Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, Fairfield Inn & Suites by Marriott и многие другие.
Отели Ritz-Carlton управляются компанией The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., которая является дочерней компанией Marriott International.
В свою очередь Marriott International является публичной компанией, акции которой свободно торгуются на фондовой бирже NASDAQ под тикерным символом MAR. Это означает, что Marriott International не имеет единого владельца в традиционном понимании этого слова. Вместо этого, собственность компании распределена между многочисленными акционерами, которые владеют акциями компании.
Marriott International управляется Советом директоров, который представляет интересы всех акционеров. Совет директоров назначает и контролирует высшее руководство компании, включая генерального директора (CEO), который отвечает за оперативное управление компанией. Текущий главный исполнительный директор Marriott International - Энтони "Тони" Капуано.
Основателями же бренда Ritz-Carlton являются швейцарский предприниматель, которого часто называют "королем отельеров" и "отельером королей", Сезар Ритц и выдающийся французский шеф-повар, которого считают "отцом современной французской кухни", Огюст Эскофье.
Первый отель Hotel Ritz Paris, открытый ими в 1898 году в столице Франции, сразу стал символом роскоши и элегантности, привлекая аристократию, знаменитостей и богатых путешественников со всего мира.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт отеля Ritz-Carlton Jeddah, сервис Booking.com, Википедия