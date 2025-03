Сколько стоит отдохнуть в Ritz-Carlton Jeddah после переговоров Украины и США: цены, фото номеров

The Ritz-Carlton Jeddah расположен в престижном районе Аль-Хамра, недалеко от набережной Корниш, с видом на фонтан короля Фахда, в 20 км от международного аэропорта Короля Абдул-Азиза.

Отель предлагает:

Отдых в Ritz-Carlton Jeddah стоит не дешево

Также гостям предлагают консьерж-сервис (помощь в организации экскурсий, бронировании ресторанов, заказе транспорта и т.д.), круглосуточное обслуживание номеров, услуги прачечной и химчистки, клуб с развлекательными программами для семей с детьми.

Для деловых путешественников доступны конференц-залы и офисные услуги.

Некоторые номера оснащены кухней с холодильником, посудомоечной машиной и духовкой.

Гостям предлагается на выбор "шведский стол", континентальный или американский завтрак.

Отель предлагает различные категории номеров, от комфортабельных Deluxe Rooms до изысканных Royal Suites, каждый из которых отличается изящным дизайном, панорамными видами и современными удобствами.



Все номера и люксы оборудованы кондиционером, плазменными телевизорами, высокоскоростным Wi-Fi, роскошными ванными комнатами с эксклюзивными туалетно-косметическими средствами и другими удобствами для комфортного пребывания.

Номера Deluxe в отеле Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Гости, выбирающие Club Rooms, получают эксклюзивный доступ к Club Lounge, где могут наслаждаться персонализированным сервисом, изысканными закусками и напитками в течение дня.

Club Room (фото: ritzcarlton.com)

Цены на отдых

Чтобы забронировать номер в The Ritz-Carlton Jeddah, можно посетить официальный сайт отеля или воспользоваться услугами онлайн-агентств (например, Booking.com). Турагенты рекомендуют бронировать номера заранее, особенно во время проведения важных событий, чтобы обеспечить лучшие условия и цены.

Например, если бронировать сегодня на 22 марта, то номер Deluxe Room с завтраком можно забронировать за 11 107 грн на двоих (плюс налог) (или за 8 902 грн без завтрака и возможности возврата средств).

Номер Deluxe Room с видом на море и завтраком стоит минимально 14 386 грн (плюс налог).

Представительский люкс с 1 спальней, двуспальной кроватью размера "king-size" и видом на море обойдется двум людям в 28 651 грн за ночь (плюс налог).

Роскошный номер Royal Suite с завтраками, хорошим видом и всеми удобствами для двоих отдыхающих будет стоить около 100 000 грн (плюс налог).

Отметим, что цены могут меняться в зависимости от сезона, типа номера и наличия специальных предложений.

Кому принадлежит The Ritz-Carlton Jeddah

The Ritz-Carlton Jeddah с 1998 года принадлежит компании Marriott International, которая владеет, управляет и франшизирует широкий портфель отелей, курортов и жилых объектов в более чем 130 странах. Среди известных брендов, кроме Ritz-Carlton, есть: Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, Fairfield Inn & Suites by Marriott и многие другие.

Отели Ritz-Carlton управляются компанией The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., которая является дочерней компанией Marriott International.

В свою очередь Marriott International является публичной компанией, акции которой свободно торгуются на фондовой бирже NASDAQ под тикерным символом MAR. Это означает, что Marriott International не имеет единого владельца в традиционном понимании этого слова. Вместо этого, собственность компании распределена между многочисленными акционерами, которые владеют акциями компании.

Marriott International управляется Советом директоров, который представляет интересы всех акционеров. Совет директоров назначает и контролирует высшее руководство компании, включая генерального директора (CEO), который отвечает за оперативное управление компанией. Текущий главный исполнительный директор Marriott International - Энтони "Тони" Капуано.

Основателями же бренда Ritz-Carlton являются швейцарский предприниматель, которого часто называют "королем отельеров" и "отельером королей", Сезар Ритц и выдающийся французский шеф-повар, которого считают "отцом современной французской кухни", Огюст Эскофье.

Первый отель Hotel Ritz Paris, открытый ими в 1898 году в столице Франции, сразу стал символом роскоши и элегантности, привлекая аристократию, знаменитостей и богатых путешественников со всего мира.

