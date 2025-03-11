Сколько стоит отдохнуть в Ritz-Carlton Jeddah после переговоров Украины и США: цены, фото номеров

Переговоры между Украиной и США 11 марта проходят в Саудовской Аравии. А именно - в суперзвездочном отеле Ritz-Carlton Jeddah. Это роскошный пятизвездочный отель, окна которого выходят на Красное море, и отдохнуть в котором может каждый желающий украинец. Конечно, у которого хватит денег на номер в данном комплексе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько стоит отдых в Ritz-Carlton Jeddah и как выглядят номера в нем.

Что предлагает гостям Ritz-Carlton Jeddah

The Ritz-Carlton Jeddah расположен в престижном районе Аль-Хамра, недалеко от набережной Корниш, с видом на фонтан короля Фахда, в 20 км от международного аэропорта Короля Абдул-Азиза.

Отель предлагает:

бесплатный Wi-Fi

бесплатную парковку

два ресторана

современный фитнес-центр

спа-центр с сауной и гидромассажной ванной.

Отдых в Ritz-Carlton Jeddah стоит не дешево (фото: booking.com)

Также гостям предлагают консьерж-сервис (помощь в организации экскурсий, бронировании ресторанов, заказе транспорта и т.д.), круглосуточное обслуживание номеров, услуги прачечной и химчистки, клуб с развлекательными программами для семей с детьми.

Для деловых путешественников доступны конференц-залы и офисные услуги. Отдых в Ritz-Carlton Jeddah (фото: booking.com)

Некоторые номера оснащены кухней с холодильником, посудомоечной машиной и духовкой.

Гостям предлагается на выбор "шведский стол", континентальный или американский завтрак.

Сколько стоят и как выглядят номера в Ritz-Carlton Jeddah

Отель предлагает различные категории номеров, от комфортабельных Deluxe Rooms до изысканных Royal Suites, каждый из которых отличается изящным дизайном, панорамными видами и современными удобствами.

Отдых в Ritz-Carlton Jeddah (фото: booking.com)

Все номера и люксы оборудованы кондиционером, плазменными телевизорами, высокоскоростным Wi-Fi, роскошными ванными комнатами с эксклюзивными туалетно-косметическими средствами и другими удобствами для комфортного пребывания.