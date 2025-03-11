Сибига объяснил, почему прекращение огня предлагают ввести только на 30 дней
Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, поскольку это может начать путь к завершению войны с Россией. О заморозке конфликта речи нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Facebook.
Он отметил, что в совместном заявлении с США Украина сделала шаг "на опережение", который доказывает, что она готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны.
"Украина не препятствует миру, она является партнером в его восстановлении. Так происходит, когда говорят союзники - откровенно, искренне и предметно", - добавил глава МИД.
Сибига уточнил, что речь о прекращении огня на 30 дней, которое может быть установлено в случае, если Россия согласится на такой шаг. Сейчас американская сторона будет обсуждать такой вопрос с россиянами.
"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - объяснил министр иностранных дел.
Прекращение огня
Напомним, Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии согласилась на предложение, которое предусматривает прекращение огня с Россией на 30 дней.
При этом в совместном заявлении двух стран сказано, что такой режим может быть продлен, если Киев и Москва согласятся.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что если Россия согласится на перемирие, "тишина заработает в тот же момент".
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