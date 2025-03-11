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Сибига объяснил, почему прекращение огня предлагают ввести только на 30 дней

Джидда, Вторник 11 марта 2025 21:59
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Сибига объяснил, почему прекращение огня предлагают ввести только на 30 дней Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, поскольку это может начать путь к завершению войны с Россией. О заморозке конфликта речи нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Facebook.

Он отметил, что в совместном заявлении с США Украина сделала шаг "на опережение", который доказывает, что она готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны.

"Украина не препятствует миру, она является партнером в его восстановлении. Так происходит, когда говорят союзники - откровенно, искренне и предметно", - добавил глава МИД.

Сибига уточнил, что речь о прекращении огня на 30 дней, которое может быть установлено в случае, если Россия согласится на такой шаг. Сейчас американская сторона будет обсуждать такой вопрос с россиянами.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - объяснил министр иностранных дел.

Прекращение огня

Напомним, Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии согласилась на предложение, которое предусматривает прекращение огня с Россией на 30 дней.

При этом в совместном заявлении двух стран сказано, что такой режим может быть продлен, если Киев и Москва согласятся.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что если Россия согласится на перемирие, "тишина заработает в тот же момент".

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