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ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море

11:57 11.07.2026 Сб
2 мин
Какие потери понес российский флот после ночной атаки?
aimg Мария Науменко
ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море Фото: украинский военный управляет дроном (Getty Images)
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Силы обороны Украины провели новую операцию в Азовском море, нанеся удар по десяткам судов, которые Россия использует для военной логистики и обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, в рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.

Такие суда используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, что обеспечивает России поступление средств для финансирования войны против Украины.

Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.

В Генштабе объяснили, что эти плавсредства Россия использует для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки работы портовой инфраструктуры.

На данный момент степень повреждений и окончательные результаты операции уточняются.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди уточнил, что в течение 6-11 июля Силы беспилотных систем поразили уже 76 российских судов.

Он также заявил, что из-за ударов движение через Керченский пролив, вероятно, было остановлено, а в ночь на 11 июля украинские военные атаковали 53 военных целей в оккупированном Крыму и на юге временно оккупированных территорий, в том числе флот и энергетическую инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 9 июля Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по российским целям в Азовском море. Тогда были поражены 12 судов, а также нефтетерминал и склад боеприпасов окупантов.

Со временем спутниковые снимки подтвердили поражение российских танкеров после атаки украинских беспилотников.

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