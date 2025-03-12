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"Мяч на стороне Путина". Что известно о предстоящих контактах США и РФ по войне в Украине

Среда 12 марта 2025 12:08
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"Мяч на стороне Путина". Что известно о предстоящих контактах США и РФ по войне в Украине Фото: делегации США и РФ во время переговоров в Эр-Рияде 18 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

После переговоров в Саудовской Аравии Украина и США выступили с совместным заявлением, где, в частности, идет речь о 30-дневном прекращении огня. Условием для этого является согласие РФ, а США обязались сообщить о результатах переговоров Кремлю.

Подробнее о том, как прошли переговоры и как будут развиваться события дальше - в материале РБК-Украина ниже.

Мяч на стороне Путина

В ходе вчерашних переговоров в Джидде Украина согласилась на идею США о прекращении огня на 30 дней. Речь идет о перемирии в море, в небе и по всей линии фронта. Сроки перемирия могут быть продлены. Но для того, чтобы перемирие начало действовать нужно согласие Кремля.

"Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира", - говорится в тексте совместного заявления.

Кроме того, на переговорах Украина и США согласились определить состав делегаций и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира. И опять же, США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России.

Говоря об итогах переговоров госсекретарь Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне Путина. Эту мысль озвучила и украинская сторона, а также европейские партнеры.

На данный момент официальной реакции Путина на идею о 30 днях тишины нет. При этом накануне переговоров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что США сообщат России об итогах переговоров с Украиной. Сегодня же Песков заявил, что "Россия не хочет опережать события и сначала ей необходимо получить информацию от США". По его словам, РФ внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины.

Вместе с тем, Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник сообщает, что Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий.

"Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает", - сказал анонимный источник.

Что известно о контактах США и РФ

Вчера вечером на результаты переговоров также отреагировал президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду, что Путин согласится на перемирие.

"Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это будет 75% всего пути. Остальное - это согласование документа, обсуждение позиций на земле и тому подобное", - заявил Трамп.

Трамп также анонсировал встречу американцев с РФ в ближайшие дни и заявил, что и сам поговорит с Путиным на этой неделе.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что на этой неделе встретиться с Путиным планирует спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как известно, вчера в Джидде состоялись переговоры Украины и США. Делегации общались 8 часов и как результат - Украина согласилась на 30 дней тишины, США возобновили военную помощь и обмен разведданными, а соглашение по редкоземам все же будет подписано. Подробнее о результатах переговоров в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, Саудовская Аравия стала местом встречи не только США и Украины, но также и США и РФ. В феврале российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде.

Напомним, ранее мы писали, почему именно Саудовская Аравия стала местом для переговоров по войне в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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