Рубио после переговоров с Украиной: мяч теперь на стороне России
Украина готова к прекращению огня с Россией. Теперь Москва должна ответить взаимностью.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявили во время общения с журналистами.
После сегодняшних переговоров с украинской делегацией, которые в частности касались прекращения огня, Рубио подчеркнул, что "мяч теперь на стороне России".
Госсекретарь подчеркнул, что Украина сделала "положительный шаг" к установлению мира, и он надеется, что Россия ответить взаимностью.
"Самый первый жест доброй воли, который мы могли бы увидеть от России - взять украинское предложение (о прекращении огня, - ред.) и ответить на него "да", - добавил глава Госдепа.
В свою очередь Уолтц уточнил, что Украина разделяет видение президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны.
"Они разделяют его решимость прекратить боевые действия", - добавил он.
Украина согласилась на прекращение огня
Напомним, украинские и американские чиновники сегодня провели длительные переговоры в Саудовской Аравии.
По итогам обсуждений Украина приняла предложение США об установлении режима прекращения огня с Россией на 30 дней.
Пока что неизвестно, как на такое предложение отреагирует Россия, поскольку без ее согласия перемирие невозможно.
Детальнее об итогах переговоров - в материале РБК-Украина.
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