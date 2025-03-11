Рубио после переговоров с Украиной: мяч теперь на стороне России

Украина готова к прекращению огня с Россией. Теперь Москва должна ответить взаимностью.

Как передает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявили во время общения с журналистами.

После сегодняшних переговоров с украинской делегацией, которые в частности касались прекращения огня, Рубио подчеркнул, что "мяч теперь на стороне России".

Госсекретарь подчеркнул, что Украина сделала "положительный шаг" к установлению мира, и он надеется, что Россия ответить взаимностью.

"Самый первый жест доброй воли, который мы могли бы увидеть от России - взять украинское предложение (о прекращении огня, - ред.) и ответить на него "да", - добавил глава Госдепа.

В свою очередь Уолтц уточнил, что Украина разделяет видение президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны.

"Они разделяют его решимость прекратить боевые действия", - добавил он.