Красномовна реакція Рубіо на українську ікону потрапила на фото

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії зробив символічний жест, подарувавши державному секретарю США Марко Рубіо ікону Богородиці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Сибіги, де він оприлюднив фото реакції Рубіо на подарунок.

Незвичайність подарунку полягає в тому, що ікону було створено київськими митцями на ящику з-під набоїв.

Сибіга подарував Рубіо ікону (фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Зазначимо, що ікона, яка стала дипломатичним подарунком, є частиною мистецького проєкту київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка, який переосмислює символіку війни, перетворюючи ящики від озброєння, які уособлюють смерть, на ікони - символи життя та духовності в українській традиції.

Для створення ікон використовуються ящики, привезені безпосередньо із зони бойових дій, зокрема з Київської, Харківської та Донецької областей.

Проект існує з 2014 року, і його роботи вже були передані у дарунок багатьом світовим лідерам, серед яких Папа Римський, Вселенський Патріарх Варфоломій, король Великої Британії Чарльз III, а також президенти та прем'єр-міністри різних країн.

Реакція Рубіо на подаровану ікону (фото: Офіс Президента України)

Що відомо про переговори України і США

Нагадаємо, що переговори між українською та американською делегаціями відбулися у відомому готелі Ritz-Carlton Jeddah у Джидді 11 березня. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави ОП, військовий з досвідом та екскомандир 93-ї ОМБр Холодний Яр Павло Паліса.

З боку США у перемовинах брали участь держсекретар Марко Рубіо та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Ключовими темами восьмигодинної зустрічі стали пошук шляхів до миру та питання двосторонніх відносин між Україною та США.

За підсумками переговорів, Рубіо та Волц провели пресконференцію, де озвучили головні заяви. Зокрема, було зазначено, що Україна висловила готовність до миру та погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню, яку американська сторона тепер планує передати російській стороні.

Рубіо висловив сподівання, що Росія пристане на цю пропозицію, що дозволить перейти до наступного етапу - реальних переговорів про завершення конфлікту на умовах, прийнятних для обох сторін та з гарантіями стабільності та безпеки для України в довгостроковій перспективі. При цьому, питання угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США на цих переговорах не обговорювалося.

На думку Рубіо, найкращим жестом доброї волі з боку Росії було б погодження на припинення вогню. Він також додав, що президент Дональд Трамп готовий до "жорстких заходів" щодо обох сторін задля досягнення мирної угоди.

Зі свого боку міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про відновлення військової допомоги від США після певної паузи.

Андрій Сибіга пояснив, що запропоноване припинення вогню на 30 днів - це не спроба заморозити конфлікт, а скоріше "спроба почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб" та продемонструвати, хто насправді зацікавлений у мирі.

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